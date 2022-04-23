23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Suriyelilere bayram izni yok!
Suriyelilere bayram izni yok!
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Nisan 2022 05:00
Yazdır
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cavit ERKILINÇ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hülya Deniz YILDIRIM görevden alınmış ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Bilal Nuri KESTİOĞLU atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurettin Nezih ANOLAY görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Ahmet HAKYEMEZ görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 Üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi BALKAYA görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Alim POLAT atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Malatya ti Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karabük İl Müdürü Galip SÖKMEN atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği

Bakanlığında açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bedri Sinan GÜL ve Mustafa BAKIR atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

- Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen HACIHALİLOĞLU,

- Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar TOPAL,

KAPAT [X]

- Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim BOYRAZ,

- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Uşak Çevre ve Şehircilik 11 Müdürü Mehmet Fatih Namık ÖZTÜRK,

- Karaman Çevre ve Şehircilik 11 Müdürlüğüne, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret ONHAN,

- Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol AYYILDIZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan;

- Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Niğde Çevre ve Şehircilik tl Müdürü Hamdi Görkem GENÇTÜRK,

- Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin ŞEKER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında

Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemal MADENOĞLU atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Tercüme Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü YAVUZALP atanmıştır.

Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı maddeleri gereğince Osman Rıza

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şükrü İLHAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Tülay ARSLAN görevden alındı

YERİNE

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Alper BARAN atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne, 3 saydı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince 11. Bölge Müdürü Hadi BİNGÖL atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ŞAHİN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emre DURU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ankara İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed POLAT atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun SEÇKİN,

- Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya ERDURMUŞ,

- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN,

- Strateji Geliştirme Başkanı Volkan KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa TURAN atanmıştır.

22 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Akar Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde! Son durumu değerlendirdi
Bakan Akar Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde! Son durumu değerlendirdi
23 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu: Gemimizin kapatanı Recep Tayyip Erdoğan'dır
Bakan Soylu: Gemimizin kapatanı Recep Tayyip Erdoğan'dır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
Bakan Dönmez: 4 milyona yakın vatandaş elektrik desteğinden yararlanacak
Bakan Dönmez: 4 milyona yakın vatandaş elektrik desteğinden yararlanacak

Bu Habere Tepkiniz

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kardeşini görenler inanamadı!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kardeşini görenler inanamadı!

Ayla filmindeki başarısıyla damga vuran İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı. Hem de herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu olan Kardelen Hacıoğlu ile İsmail Hacıoğlu'nun kardeş olması hayranlarını şaşırttı. Bazı hayranları bu ayrıntıyı kaçırdıklarına üzüldü.