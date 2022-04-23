'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öğrencilerle bir araya geldiği programda, doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için bazı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan Özvar, beraberindeki YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş Senato Toplantısı"na katıldı.

Burada Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleri ve senato üyeleriyle görüşen Özvar, ülkenin eşsiz zenginliği olan gençleri hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Van YYÜ'de akademik anlamda önemli gelişmelerin olduğunu, gençlerde bir heyecan ve dinamizmin dikkat çektiğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Sizlerden en büyük isteğim, daha fazla yayın ve akademik üretkenlik. Eğitim ve öğretim kalitesini mümkün olduğu kadar daha yukarılara çıkartabilmek. Üniversiteyi üniversite yapan akademik üretim ve bilimsel performanstır. Asıl önemli olan burasıdır. Doktorasını tamamlayan öğrenciler için 2547 sayılı kanun mevzuatında bazı değişiklik hazırlıklarımız var. Doktora sonrasında genç araştırmacılarımızın bir müddet üniversitelerde, bir üniversiteye girebilecekleri yayını yapabilecek kadar istihdamı temin edecek birtakım formüller üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla doktora sonrası araştırmacı statüsünde bir iyileştirme geleceğini şimdiden söyleyeyim."

Özvar ve beraberindekiler daha sonra üniversitenin sosyal tesislerinde öğrencilerle iftar yaptı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Özvar, üniversitelerin başarı sıralamasına göre öğrenci aldığını hatırlattı.

Türkiye'de 204 aktif üniversitenin olduğunu anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Genç nüfusu hesaba kattığımız zaman bu 204 üniversite yüksek öğretim ihtiyacını ancak karşılıyor. Hatta üniversite kapılarına gelen öğrenci kardeşlerimizin sayılarına dikkat edecek olursak aslında yetmiyor da denilebilir. Bizler hangi programda, hangi bölümde meslek icra edersek edelim hayatı anlamlı kılacak en önemli şey çevremizle uyumlu, üretken, pozitif, çevremize hizmet eden, destek olan, yardım eden insanlar olabilmektir. Bu bakımdan üniversitelerin yüksek öğretimde öğrencilerimize fevkalade önemli katkılar sağladığını, beceriler kazandırdığını düşünüyorum."

Hayat boyu öğrenme felsefesini çok önemsediklerini belirten Özvar, üniversiteyi fırsat bilip, öğretmenlerin öğrettiği şeylerin ötesine geçerek sürekli araştırmak gerektiğini ifade etti.

- "Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir"

Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"YKS baraj puanın kaldırılmasının en önemli sebeplerinden birisi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngördüğümüz bir aday sayısı olacak. Bu sene 3 milyon 250 bin öğrenci sınava giriyor. 2024'te belki 4 milyon genç üniversite sınavlarına girmek için başvuracak. Buna mukabil devletimizin, ülkemizin çok şükür üniversite imkanları fevkalade geniştir. Yani 1 milyon 10 bin civarında bir kontenjanımız var. Fakat kontenjanlar bu kadar geniş olmasına rağmen kontenjanların kayda değer bir kısmının boşta kaldığını görüyoruz. Bununla da bizim yapmaya çalıştığımız basit bir işlem var. Biz bu sistemi bu şekilde yeniden kurgularken belli simülasyonlar yaparak bu işleri yaptık. 2021'de baraj olmasaydı mevcut sonuçlara göre başarı sıralamaları nasıl olurdu, bunların hepsini çıkardık. Bu sistem elemeyi ikinci plana itiyor. Öğrenciler arasında başarı sıralamasını öne çekiyor. Yani yapmaya çalışılan şey, aslında yeteri kadar kontenjan olmasına rağmen öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletiyoruz. Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir."

Programa Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Doğu Anadolu'daki üniversitelerin rektörleri, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve çok sayıda öğrenci katıldı.