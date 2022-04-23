Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Ezgi'den geriye madalyaları kaldı

Gaziantep'te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Yiğit'ten eğitim hayatındaki başarıları nedeniyle aldığı madalyalar kalırken, ailesinin paylaşımları ise yürekleri dağladı. Büyük ablası Elif Kayra Yiğit, "Kardeşim daha 17 yaşında bir çocuktu, ailesinin göz nuruydu, öpmeye koklamaya kıyamazdık biz onu.

Ayakları daha 36 numaraydı. Başıboş, 17 yaşında ehliyetsiz biri yüzünden hayattan koparıldı. Canım, göz nurum için istediğimiz tek şey adalet" paylaşımında bulunurken, diğer ablası Kübra Yiğit ise "Ezo'şumun hayalleri vardı, çok başarılıydı, gece gündüz ders çalışırdı benim güzelim. Bugüne kadar ailesini hiç üzmedi. Saf, temiz yürekli kardeşimi hayattan kopardılar. Canımızın yarısı gitti. Eksik kaldık. Yarım kaldık" şeklinde duygularını dile getirdi.

'EZGİLER ÖLMESİN'

Acılı baba Mehmet Şahin Yiğit de kızının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün babasının oda başkanı olduğuna dikkat çekti. Baba Yiğit, "Ne kadar acı değil mi? Bir kişinin işlediği suçu anlatırken ailesinin bulunduğu mevkilerden bahsediyoruz. Oysa biz Adalet Ana'nın gözlerinin bağlı olduğunu biliyorduk.

Mehmet Boncuk