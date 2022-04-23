Tarlalarına kurdukları güneş panelleriyle hem kendileri hem doğa kazanıyor

Konya'nın Selçuklu ve Karapınar ilçelerinde çiftçiler tarlalarına kurdurdukları güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektriği, damla ve yağmurlama sulamada kullanarak hem elektrikten tasarruf ediyor hem de yeşil enerji kullanarak doğanın korunmasına katkıda bulunuyor.

Selçuklu'ya bağlı Karaömerler Mahallesi'nde yaşayan Korkusuz ailesi, geçimini çiftçilik yaparak sağlıyor.

Reklamlarda gördükleri güneş enerjisini merak eden aile üyeleri, çiftçiler arasında da güneş enerjisinin konuşulduğuna şahit olunca 1750 dönüm tarlalarına 730 güneş paneli kurdurdu.

Panellerden elde ettikleri elektrikle arazilerindeki 2 kuyudan su çekerek bunu damla sulamada kullanan aile, bu sayede elektrikten yüzde 50 ila 60 oranında tasarruf ediyor.

Korkusuz ailesi, geçen yıl 600 bin TL maliyetle kurdukları paneller sayesinde elektrik tasarrufunun yanında yeşil enerji kullanımıyla doğanın korunmasına da katkı sunuyor.

- "Masrafımız hafifledi, çok memnunuz"

Çiftçi Memiş Korkusuz, kullanmaya başladıkları güneş enerjisi panellerinin sağladığı katkıyı AA muhabirine anlattı.

Panellerin tarımda kullanıldığı duyunca araştırdıklarını belirten Korkusuz, "Babam ve ağabeyim ile beraber 'İşimize gelir mi, gelmez mi?' diye istişare ettik. 'Denemeden olmaz.' dedik ve yaptırdık. Bunu, 2021'in başında yaptırdık, 600 bin TL maliyeti oldu bize. Çok memnunuz. Elektrikten yüzde 50-60 tasarrufumuz var. Haddinden fazla memnunuz. Çok şükür Allah'ıma, bu sistemi çıkaranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Korkusuz, 730 panelleri bulunduğunu dile getirerek, "Tarlalarımızda 8 ay boyunca kendi elektriğimizi kullanıyoruz. Kullanmadığımız 4 aylık süreçte de ürettiğimiz elektriği devlete satmak istiyoruz. Kışın boşu boşuna bekliyor." dedi.

Ağabey Burhan Korkusuz, sistemi Konya'daki tüm çiftçilere önerdiklerini söyleyerek, "Pancar, mısır, arpa, buğday ekiyoruz. Biz evde 10 kişiyiz, bu tarladan geçiniyoruz, masrafımız hafifledi, çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

- "Elektriğimizi bedava çıkarıyoruz"

Karapınar'da yaşayan 64 yaşındaki Necmettin Akar da tarlasına güneş enerjisi paneli kurduran çiftçilerden.

Sistemi 3 yıldır kullandığını bildiren Akar, "Bu sene masrafları amorti edecek. Günde 7-8 saat güneşten yararlanarak elektriğimizi bedava çıkarıyoruz." bilgisini verdi.

Kış mevsiminde kullanmadıkları için panellerin atıl kaldığını anlatan Akar, bu dönemde elektriği devlete verebileceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi pancar ekeceğiz, yağmurlama sulama kullanıyoruz. Mısır ekeceğiz, damla sulama kullanıyoruz. Bir kuyumuz 400 dekar yeri suluyor, biz günlük 6-7 saat bedava kullanıyoruz elektriği. 19 saatin 7 saatini güneş panelinden bedava kullanıyoruz. Biz 3 sene önce 3 noktaya 1 milyon 20 bin liraya yaptırdık. Tüm vatandaşların yaptırmasını tavsiye ediyoruz."