Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor

Rekabet Kurumu, zincir marketlerin tarım ürünlerinde alıcı güçlerinin sınırlandırılmasını önerdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 11:23
Yazdır
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor

- Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

Kurumun, tarım ürünleri alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında hazırladığı "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu" tamamlandı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre, yaş sebze ve meyveler, çok sayıda el değiştirerek, toplayıcı, simsar, komisyoncu, tüccar gibi aracılar yoluyla tüketiciye ulaştırılıyor. Yaş meyve ve sebzede üretici örgütlenmesinin arzulanan düzeyde olmaması, pazarlama kanalının uzamasına ve tüketicinin ödediği paradan üreticinin eline geçen miktarın düşmesine yol açıyor.

Nihai ürün fiyatlarında yaşanan fiyat artışı veya düşüşü sonraki yıl üretimini de doğrudan etkilerken, üretim eksikliği veya fazlalığı ortaya çıkıyor. Bu durum, tarımsal ürün fiyatlarındaki istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.

Tarımsal ürünler, iklim, hava koşulları, kuraklık, hastalık, coğrafya gibi faktörlere bağlı olması nedeniyle de etkileniyor. Yaş meyve ve sebzelerin çabuk bozulabilir ürünler olmaları, depolama olanaklarının yetersiz, raf ömürlerinin kısa olması da fiyat hareketliliğine neden oluyor. Türkiye'de bu ürünlerin pazarlanması özel sektör tarafından yapılırken, üreticiden tüketiciye olan pazarlama kanalında genellikle komisyoncu, tüccar ve perakendeciler görev alıyor.

Tarımsal üretim gerçekleştiren oyuncular önemli oranda rekabet ederken, bu oyuncular ihtiyaçları olan girdileri çoğunlukla "oligopol" piyasalardan sağlıyor. Söz konusu problemin üreticiler üzerindeki etkisinin hafifletilmesi gerekiyor. Bu imkanın sağlanamadığı durumda ise tarım endüstrisinin karlılıktan uzaklaşması ve üretim miktarının azalması ve dolayısıyla ürün fiyatlarının artması bekleniyor.

- "Ülke çapında merkez birliği oluşturulsun" önerisi

Küçük çiftçiler, ürünlerini satarken çoğunlukla aracı tüccar ya da komisyoncularla karşı karşıya kalıyor. Bu elden ele geçişler sonucunda ürünün fiyatı artıyor ve bu yüksek fiyat tüketici talebinin düşmesine neden oluyor.

Üretici ile tüketici arasında rol oynayan aracıları ortadan kaldırma ve aracıların elde ettiği kazancı en aza indirme konusunda tarım satış kooperatiflerinin önemli bir rolü bulunuyor.

Raporda, bağımsız olarak faaliyet gösteren bir tarım satış kooperatifinin, yerel aracılarla rekabet edebilmesine, bazı aracıları ortadan kaldırabilmesine ve ortaklarına bazı teknik avantajlar sağlayabilmesine karşın bazı ürünlerin imalatını ya da ihracatını elinde bulunduran büyük tüccar ve sanayicilerle rekabet etmesi için bölge çapında birlikler ve ülke çapında bir merkez birliği oluşturmaları önerildi.

- "Alıcı gücün kötüye kullanılması önlenmeli"

Söz konusu raporda zincir marketlerin payları da ele alındı. Buna göre, yalnızca 4 teşebbüs pazarın yarısından fazlasına hakim durumda. Pazardaki en büyük 10 oyuncuya bakıldığında ise bu rakam yüzde 63 seviyelerine ulaşıyor. Rakamlar, organize perakende pazarı içerisinde yoğunlaşma oranlarının yıllar itibarıyla ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Perakende sektöründe süpermarketlerin payının artıyor olması ürünlerin üretildiği, paketlendiği ve tedarik edildiği pazarı da şekillendirmeye başladı. Bu yoğunlaşmanın sonuçlarından biri de bu yapıların tedarik zincirindeki alıcı gücünün artışı olarak ortaya çıktı. Satışların peşin, ödemelerin uzun vadeye yayılması zincir marketlere önemli bir fon kaynağı yaratıyor.

Tarımsal üreticilerin, zincirin diğer aktörleri karşısında müzakerelerinde çok az pazarlık gücüne sahip olduğu belirtilen raporda, tedarik zincirindeki diğer aktörlerin güçlerinin sınırlandırılması durumunda, çiftçilerin gelirlerinin artırılması, arz güvenliği ve tüketici fiyatlarının makul seviyelere gelmesi, amaçlara birlikte ulaşılabilmesinin mümkün hale geleceği ifade edildi.

KAPAT [X]

Perakendecilerin gücü, tedarikçiler üzerindeki etkilerinin yanı sıra tüketici tercihlerinin azalması, daha yüksek fiyatlar ve inovasyon üzerindeki sonuçları ile tüketiciyi de etkiliyor. Perakendeciler pazarda sahip oldukları güç nedeniyle tüketici talebini, tüketicilerin neyi, nasıl ve nerede satın aldıklarını şekillendiriyor.

Süpermarketlerin perakende seviyesindeki pazar gücü ve tedarik seviyesinde sahip oldukları alıcı gücü birbirini güçlendiriyor. Pazar gücü arttıkça perakendeci daha uygun koşullarda alım yapabilir ve daha düşük fiyatlarla bu ürünler tüketiciye sunulabilir. Bu durum da pazar gücünün artmasına neden oluyor.

Raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliği alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin gerek pazar payları gerekse alıcı güçleri önemli ölçüde arttığından alıcı gücünün kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla düzenlemeler yapılması gerektiği bildirildi.

- "Tarımsal girdilerde yerli üretim sağlanmalı"

Raporda, tarım piyasalarında hem arz güvenliği hem de fiyat istikrarı açısından alınması gereken önlemlere ilişkin önerilere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de tarımsal üretim, en önemli girdi kalemleri olan akaryakıt, gübre, tohum ve ilaçta ithalata ve dolayısı ile döviz kuruna bağımlı olunması nedeniyle oldukça maliyetli. Bu nedenle kısa dönemde söz konusu girdilerin sübvanse edilmesi, uzun dönemde ise bu alanlarda olabildiğince yerli üretimin sağlanması hem fiyatlar hem de arz güvenliği için önem taşıyor.

Yeterli üretimin sağlanması için ihracat ve ithalat politikaları da dahil olmak üzere, "üretim planlaması" yapılması, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde komisyon oluşturulması, destekleme politikaları, üretim planlaması kapsamında yeniden ele alınması rapordaki tavsiyeler arasında yer aldı.

Tedarik zincirinin boyunun kısaltılması için aracıların (tüccar, komisyoncular, nakliyeciler, depolama) üstlendikleri fonksiyonların üretici birlikleri vasıtası ile yerine getirilmesi, bu çerçevede üretici birliklerinin yeniden yapılandırılması, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları önderliğinde komisyon oluşturulması gerektiği belirtildi.

Raporda, çiftçilerin gelirlerinin artırılmasına yönelik destek mekanizmalarının artırılması, tarımsal destekler ekim öncesi açıklanması ve bunun uzun dönemli olması, zorunlu fiyat bildirimleri yanında üretim, kapasite, stok, ticaret gibi piyasa verilerine çiftçilerin ulaşması için piyasa şeffaflığının artırılmasına yönelik mekanizmaların hayata geçirilmesi önerildi.

İstenmeyen üretim miktarı dalgalanmasının önüne geçmek için tarım sektöründe çiftçilerin üretim tercihlerini şekillendirmeleri için güncel ekim verilerinin olabildiğince şeffaf şekilde paylaşılması rapordaki tavsiyeler arasında yer aldı.

Tarımsal üretimin devamlılığın sağlanabilmesini için risk yönetimi kapsamında tarımsal sigortaların yaygınlaştırılması ve korumanın artırılması gerektiği belirtilen raporda, tarımın finansmanı için yeni mekanizmalar geliştirilmesi ve finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesinin önemine işaret edildi.

Raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği de kaydedildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri 'pes artık' dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri 'pes artık' dedirtti
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Valilik açıkladı: Bakkal alışveriş çeki tutarı artırıldı
Valilik açıkladı: Bakkal alışveriş çeki tutarı artırıldı
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
KGM'den Dereli'de meydana gelen sele ilişkin açıklama
KGM'den Dereli'de meydana gelen sele ilişkin açıklama
NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi
NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi

Bu Habere Tepkiniz

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, tek kullanımlık kahve bardaklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara bir yenisini ekledi.