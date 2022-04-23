Kına gecesi hayali, yapılan sürprizle 20 yıl sonra gerçekleşti

Muğla'da 20 yıl önce ailelerin rızası olmadığı için kaçarak evlenen Sakine Urhan, Yörük Obaları Derneği'nin etkinliğinde kendisine yapılan sürprizle kına gecesi hayalini gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Urhan, 2002'de eşiyle kaçarak dünya evine girdi. Urhan, kaçarak evlendiği için ve maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik ve kına kıyafeti giyemedi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, yıllardır kına gecesi hayali kurduğunu öğrendiği kadını, düzenledikleri Yaren Gecesi'ne oyun ekibinde yer alması için davet etti.

Etkinliğe katılan Urhan'a, kıl çadırdan gelin çıkarma ve kına yakma etkinliğinde "gelin" rolünü alacağı söylendi.

Dernek üyesi kadınlar tarafından özenle hazırlanan kına kıyafetini giyen Urhan, Yörük kültürüne özgü kıl çadırdan çıkarıldı ve ellerine demir tabakta karılan gelin kınası yakıldı.

Göz yaşlarını tutamayan ve kına gecesi hayali gerçeğe dönüşen Urhan, mutluluğunu paylaşan davetlilerle gecede gönlünce eğlendi.

Bazı davetlilerin Yörük kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte davul, zurna, cura ve tahta kaşık eşliğinde yöresel oyunlar oynandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

- "Gelin olacağımı öğrenince çok şaşırdım"

Sakine Urhan, AA muhabirine, yöresel oyunlar ekibinde yer aldığı derneğin belirli aralıklarla yaren geceleri ve eğlenceler düzenlediğini aktardı.

Etkinliğe kaşık oyun ekibinin bir parçası olarak katılacağını düşündüğünü belirten Urhan, gelin olacağını öğrenince çok şaşırdığını ifade etti.

Kıl çadırdan gelinlikle çıkma hayalini yıllar sonra da olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Urhan, "Ailelerimiz birbirlerine karşıydı. O yüzden eşimle kaçarak evlendik ve düğün yapamadık. Tabii maddi imkansızlıklar da vardı. Sadece nikah kıyarak evlendik. 20 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Yaşayamadım diye çok üzülmüştüm. Dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "O da biz de çok duygulandık"

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl etkinlikle düzenlediklerini söyledi.

Sakine Urhan'ın imkansızlıklar nedeniyle kına gecesi yapamadığını öğrenince hayalini gerçekleştirme kararı aldıklarını anlatan Akcan, "Etkinliğimizde zaten kıl çadırdan bir gelin çıkaracaktık. Haberi yokken kendisine arkadaşlarımızla kına kıyafeti ayarladık. Kardeşimize gecikmiş olan mutluluğu yaşattık. O da biz de çok duygulandık. Yörük kültürü işte böyle bir şey. İnsanımız küçük şeylerle sevinmesini de biliyor." diye konuştu.