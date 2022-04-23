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Başkentteki meslek lisesi elektronik kart üretimiyle öne çıktı

Yılın ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı alanlarda ürettiği ürünlerle pazar ihtiyaçlarına karşılık vermenin yanı sıra okul-sektör iş birliğini sürekli kılarak mezunlarının daha kolay istihdam edilmesini sağlıyor

Eklenme : 23 Nisan 2022 12:06
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Başkentteki meslek lisesi elektronik kart üretimiyle öne çıktı

Yılın ilk çeyreğinde, 7 milyon 933 bin liralık üretimle okullar bazında en fazla gelir sağlayan Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği elektronik kartlarla ön plana çıkıyor.

Meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki toplam geliri, 2021'in ilk üç ayına göre, yüzde 225 artarak 333 milyon liraya yükseldi. Okullar arasındaki üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sıraya yerleşti.

Bilişim, elektrik ve elektronik, plastik, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında ürettiği ürünlerle pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren meslek lisesi, okul-sektör iş birliğini sürekli kılarak mezun ettiği başarılı öğrencilerin daha kolay istihdam edilmesini sağlıyor.

- "Öğrencilerimiz iş hayatına daha rahat geçiş yapabiliyor"

Okulun eğitim ve üretim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine konuşan lise müdürü Cumali Yerdelen, sektördeki şirketlerle imzalanan protokoller sayesinde öğrencilerin belli günlerde fabrika ortamı ve hayatını yerinde görerek buraları tanıma fırsatı yakaladığını söyledi.

Döner sermaye üretiminde yılın ilk 3 ayında ciro bazında en yüksek geliri elde ettiklerini hatırlatan Yerdelen, "Bundan sonra da üretime aynı hızla devam edip ciro hedefimizi yükseltmek istiyoruz." dedi.

Yerdelen, eğitim ve üretim yaptıkları alanlar arasında en yüksek katma değerli ürünleri elektrik ve elektronik bölümünden elde ettiklerini anlatarak, "Bu alanda ilk defa meslek liseleri içerisinde, SMD devre dizgi makinesiyle devre kartı seri üretimi yapılabilmektedir. PCB denilen baskılı devre kartı atölyesini de kurmak için çalışıyoruz ve bunun için genel müdürlüğümüzle irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Okuldaki atölyelerin altyapılarını büyük oranda kendi imkanlarıyla kurduklarını ve son olarak plastik teknolojisi alanını faaliyete geçirdiklerini aktaran Yerdelen, "İmzalanan protokolle iki plastik enjeksiyon makinesi hibesi kazandık. Böylece öğrencilerimiz plastik işleme ve kalıp tekniklerini öğrenip kullanabiliyor. Ayrıca bu protokolle çocuklarımız, okulun yanı sıra fabrika hayatını tanıyarak mezuniyet sonrasında iş hayatına daha rahat geçiş yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "İş sağlığı ve güvenliğini öğrencilerimizde bir kültür haline getirmeye çalışıyoruz"

Yerdelen, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sadece iş güvenliği değil, aile temelli bir iş güvenliği disiplini kazanmalarını istiyoruz. Çünkü iş sağlığı sadece okulda olması gereken bir durum değil. Bundan sonraki hayatlarında da bir kültür haline getirmek istiyoruz. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte yürüttüğümüz madencilikle alakalı iş sağlığı güvenliği projemiz var. Bu projede bulunmaktan dolayı mutluyuz."

Mesleki eğitimin yanı sıra öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi için faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Yerdelen, "Çocuklarımızın sosyal hayata daha iyi entegre olması amacıyla her öğrencinin 6 farklı kişisel gelişim becerisi kazanması konusunda bir program uyguluyoruz. Bununla birlikte dijital girişimcilik üzerine de eğitim çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

- "Öğrenciler için programlama ve deney seti üretiyoruz"

Elektrik ve elektronik teknolojisi alan şefi İsmail Çıkrıktaş ise kamu ve özel sektörle yapılan protokoller çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını, ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri için programlama ve deney seti ürettiklerini söyledi.

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Özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin duyusal gelişimlerini sağlamak amacıyla fiber optik ışık demeti cihazını tüm parçalarıyla okulda ürettiklerini anlatan Çıkrıktaş, "Özel sektörden de bazı siparişler alıyoruz. Elektronik kart devre tasarımını bilgisayar programlarında tasarlayıp SMD dizgi atölyesinde üretiyoruz. Daha sonra öğrencilerimizle birlikte kalite kontrollerini yapıp siparişlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çıkrıktaş, Sincan bölgesinde bulunan okulların kompanzasyon sistemleriyle elektrik tesisatının yeni kurulum, bakım ve onarımlarının meslek liseli öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunları yaparken öğrencilerimizin meslek derslerinde aldığı teknik bilgileri uygulamada gösterip gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Mezuniyetlerinin ardından sosyal hayatları ve iş düzenlerine daha çabuk adapte olmalarını, malzemeleri tanımalarını ve daha iyi ücretle işe başlamalarını istiyoruz. Bu şekilde öğretmenlerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının bize verdiği desteklerle öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz."

- "Ülkeme katkı sağladığımı düşününce gururlanıyorum"

Elektrik-elektronik bölümü öğrencisi Mehmet Uğur Çardak da derslerde öğrendiklerini döner sermaye atölyelerinde uygulayarak pekiştirdiklerine dikkati çekti.

Bu alanı gelecek vadettiği için seçtiğini vurgulayan Çardak, öğretmenlerinin alana dair her şeyi öğretmek için farklı anlatma teknikleri kullandığını kaydetti. Çardak, "Atölyede kodlayıcı kartları yaptığımda, ülkeme katkı sağladığımı düşünerek tüm arkadaşlarım gibi kendimi çok gurur dolu hissediyorum. Bu gururun yanında maddi kazanç da elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

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