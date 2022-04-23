Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Yağmur Sena Çeken'e devretti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 12:19
Yazdır
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti

Bakan Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Özer, makamını temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.

"Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz." diyerek konuşmasına başlayan Çeken, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşıyacaklarını söyledi.

Yağmur Sena Çeken, "Sayın Bakanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne, babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz, katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, yüze yüze eğitime geçilmesinden memnun olup olmadığını sorması üzerine Çeken, "Tüm arkadaşlarımın yüz yüze eğitimden memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım." dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin yaptığı en başarılı işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu vurguladı.

Kovid-19 sürecinde maskeye, mesafeye ve hijyene tüm okullarda, sınıflarda, eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam edildiğinin altını çizen Bakan Özer, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu şekilde coşkulu kutlanması 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu. Bu kadar coşkulu bir şekilde kutlamayı, tüm ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz özlemişlerdi." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini söyleyen Mahmut Özer, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Özer, hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Bakan Özer, görme engelli Taner'e de makamını devretti

Özer, ziyaret sonunda Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu birinci sınıf öğrencisi görme engelli ve albinizmli Taner Kara'ya da bir süre makamını devretti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın 23 Nisan mesajında FETÖ vurgusu
Adalet Bakanı Bozdağ'ın 23 Nisan mesajında FETÖ vurgusu
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'
'Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'
Bakan Kurum, Malatya'da partililerle buluştu
Bakan Kurum, Malatya'da partililerle buluştu

Bu Habere Tepkiniz

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, tek kullanımlık kahve bardaklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara bir yenisini ekledi.