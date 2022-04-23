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TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu

TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 13:31
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TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu

Özel oturuma, "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" projesi kapsamında Meclis'e gelen 102 çocuk katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e devretti. Özel oturuma katılan Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel, konuşma yaptı.

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