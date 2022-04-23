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Eşinin memleketini tanımak isteyen gurbetçi, trafik magandalarının hedefi oldu

Almanya'dan Paskalya tatilinde eşinin memleketini tanımak için Denizli'ye gelen gurbetçi, kendisini trafik magandalarının hedefi oldu. Trafikte yaya önceliği konusunda tartıştığı 2 kişi tarafından darp edilen gurbetçi, burnunu kıran sürücüyü tek yumrula yere serdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 15:54
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Eşinin memleketini tanımak isteyen gurbetçi, trafik magandalarının hedefi oldu

Olay, 21 Nisan günü akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aslen Ordulu olan 50 yaşındaki Mustafa Asiltürk, bir haftalık Paskalya tatilinde daha önce hiç gelmediği eşi Emel Asiltürk'ün memleketi Denizli'yi tanımak istedi. Ailesiyle birlikte tatil için kente gelen Mustafa Asiltürk, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, durmadan yoluna devam etmek isteyen 34 ELA 716 plakalı otomobil bacağına temas etti. Arkasından yürüyen çocukları için endişelenen Mustafa Asiltürk, sürücüyü trafikte yaya önceliği konusunda ikaz etmek isterken, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü Kadir Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Murat K. ve Elif Ş., kendileriyle konuşmaya çalışan Mustafa Asiltürk'ün üzerine yürüdü. Sözlü tartışmanın bir anda tekme tokatlı arbedeye dönüşmesi sonucu 3 kişi tarafından darp edile Mustafa Asiltürk'ün burnu kırılırken, gözü ve yüzünce ise morluklar oluştu. Çektiği acı ve can havliyle kendisini korumaya çalışan Mustafa Asiltürk, burnunu kıran sürücüyü tek yumrukla yere serdi.

İşlek caddenin bir anda boks ringine dönüştüğü kavga, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Asiltürk, ertesi akşam dönüş uçağı olduğu için tedavisine Almanya'da devam etmek üzere taburcu edildi. Daha sonra karakola giden ve 5 gün iş göremez raporu verilen Mustafa Asiltürk, kendisini darp eden 3 kişiden şikayetçi oldu.

"Kendimi savunmaya çalıştım"
Tatil için geldiği ülkesinde yaşadıklarından ötürü büyük üzüntü yaşadığını belirten gurbetçi Mustafa Asiltürk, "Ben yurt dışında yaşayan bir gurbetçi olarak, Paskalya tatilinde eşimin memleketi olan Denizli'yi tanımak için ailemle birlikte ziyarete geldim. Şehir merkezinde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, ileriden gelen bir araba durmayıp bacağıma temas etti. Sürücüye 'buranın yaya geçidi olduğunu ve durması gerektiğini' özelikle belirttim. Çünkü arkamdan çocuklarım da geliyordu. Onlara bir zarar gelmemesi için onlara bir kez daha söyledim. Araçtan inen iki kişi, direk üzerime doğru geldi. Konuşacağımızı düşünerek ben de yanlarına gittim. Konuşmadan direk beni darp ettiler. Darp sonucunda burnumun kırıldığını fark ettim. Bana saldırmalarından sonra kendimi savunmaya çalıştım ama yetersiz kaldım" dedi.

"Vatandaşlar kaçmalarına engel oldu"
Yaşananlara şehit olan vatandaşların kendisi ve ailesine yardımcı olduğunu ifade eden Mustafa Asiltürk, şöyle konuştu:

"Şahıslar daha sonra araçlarına binip kaçmaya çalıştılar. Akrabalarıma aracın plakasını almalarını söyledim. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar, aracın bölgeden uzaklaşmasına engel oldular. Polis çağırıp, şahısları polise teslim ettiler. Daha sonra ambulans geldi, beni Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dün akşam Almanya'ya dönüş yapmak zorunda olduğum için burnumdaki kırık yerine getirildiği, gözüm ve yüzümdeki morluklara tedavi uygulandı. Doktorlar bana 5 gün iş görmez raporu verdi. Tedavi sürecinin uzun sürecek olması nedeniyle ameliyatın Almanya'da yapılmasını uygun gördüler"

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