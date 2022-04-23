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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Anadolu'da coşkuyla kutlandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 16:02
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Anadolu'da coşkuyla kutlandı

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve beraberindeki öğrenciler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlayan törende bazı öğrenciler şiir okudu.

Kaygusuz, törendeki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla kutladıklarını söyledi.

Kutlama programı, Atatürk Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda birbirinden güzel gösterilerle devam etti.

İlkokul öğrencilerinin fon müziği eşliğinde şiirler seslendirmesinin ardından, yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.

Oltu ilçesinde de statta düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Programa, Kaymakam Cevdet Bakkal, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kars

Kars'ta 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelen sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, farklı okullardaki öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı, şiir okudu.

Daha sonra atletizm dalında derece yapan sporculara, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından ödül verildi.

- Tunceli

Tunceli'de Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, zeybek ve halk oyunları gösterisi sergiledi.

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Vali Mehmet Ali Özkan tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, 4. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un çelenk sunulmasının ardından kutlamaların yapılacağı 80. Yıl Şehir Stadyumuna geçildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bulut iki yıl aradan sonra 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunun yaşandığını belirterek, programa yoğun katılım olduğunu bu nedenle öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Çeşitli gösteri, halk oyunları ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program, farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da 23 Nisan törenleri, belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden devam eden etkinlikte şiirler okundu, Kafkas halk dansları gösterileri yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar, kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da ise belediye binası önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Gün'ün konuşmasıyla sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda devam kutlama etkinliklerine Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve davetliler katıldı.

Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından okulların hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi.

Öte yandan Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri, 1 aylık çalışma sonucu 653 öğrencinin görev almasıyla okul bahçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki koreografisini oluşturdu.

- Ağrı

Ağrı'da da Abide Meydanı'ndan düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla programa, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edildi.

Öğrenciler, halk oyunları, semazen gösterisi ve çeşitli etkinlikler yaptı, İstiklal Marşı ve şiirler okudu.

Programa, Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Yaşar Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Sayan, burada sona eren programın ardından şehit çocuklarının da aralarında bulunduğu öğrencileri makam aracına bindirerek şehir turu attı.

Sayan, Türk bayrakları ve balonlarla donatılan aracı sürerek öğrencileri belediyeye götürdü.

Burada, makam koltuğunu 5 yaşındaki Eliz Köse'ye devreden Sayan, öğrencilere çeşitli hediyeler verip dondurma ikram etti.

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