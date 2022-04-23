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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguay gazetesi El Pais için makale kaleme aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'ın Ankara'da büyükelçilik açma kararı almasını ve halihazırda bir Büyükelçi atamış olmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 16:43
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguay gazetesi El Pais için makale kaleme aldı

Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Uruguay'da yayın yapan El Pais gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Yüksek akitlerin hükümet ve milletleri beyninde daimi sulh ve devamlı dostluk mevcut olacaktır." ifadesinin, Uruguay ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin temelinde yatan 1929 tarihli Dostluk Anlaşması'nın birinci maddesinde kayıtlı olduğunu belirterek, "Aradan geçen 93 yıl zarfında Uruguay'la ilişkilerimizin hep bu anlayış çerçevesinde gelişerek devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uruguay'ı güçlü devlet yapısı, demokratik değerlere bağlılığı ve istikrarlı gelişimi ile Latin Amerika coğrafyasının potansiyeli en yüksek ülkelerinden biri olarak gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, ilişkileri her alanda daha da geliştirmek ve daimi dostluğu günün şart ve ihtiyaçlarıyla uyumlu daimi ve güçlü bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini, bu anlayışla, ekonomiden sağlığa, turizmden savunma sanayine, spordan eğitime, teknolojiden çevre ve enerji konularına kadar birçok alanda iş birliklerini derinleştirmeyi ve somut projelere birlikte imza atmayı arzu ettiklerini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl Kovid-19 salgınının en zor günlerinin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğini faaliyete geçirerek Uruguay'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarına dikkati çekerek, "Bunun hemen akabinde, geçen ağustos ayında, Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ilişkileri tüm boyutuyla geliştirme yönündeki ortak çabalarımıza yeni bir ivme kazandırdı. Bu ziyaretin hemen ardından Uruguay'ın da Ankara'da büyükelçilik açma kararı almasını ve halihazırda bir Büyükelçi atamış olmasını mutlulukla karşılıyoruz. Keza, halklarımızın temsilcileri olan parlamenterler arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiğimiz önem çerçevesinde Kasım 2021'de Uruguay Parlamentosu'nda Dostluk Grubu'nun kurulmasından da memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

- Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den Uruguay'a yapılan ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den Uruguay'a ilk ziyareti gerçekleştirmekten büyük onur duyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustillo'yla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkileri ve uluslararası gündemi meşgul eden konuları gözden geçirme imkanı bulacaklarını ve mevkidaşının Türkiye ziyareti sırasında imzaladıkları siyasi ve ekonomik içerikli dört anlaşmaya bugün ekonomik nitelikli iki önemli anlaşmayı daha ekleyeceklerini aktardı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ticaretin her geçen gün gelişmekte olduğunu, 2021'de salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 358 milyon dolar tutarında bir ticaret hacmi yakalanmasının önemli bir başarı olduğunu ve bugün imzalayacakları anlaşmalar ve gelecek aylarda gerçekleştirecekleri Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ticari ve ekonomik ilişkilere çok daha kuvvetli bir ivme kazandıracağı beklentisi ve inancı içinde olduklarını, böylece, halen gerçek potansiyelin gerisinde kalan ticari ilişkileri yakın gelecekte öncelikle 1 milyar dolar seviyesine çıkartabilmeyi umut ettiklerini belirtti.

Uruguay ile gelişen ilişkilerin bölgesel bir arka planı da bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani bir dış politika izlediğinin, bu çerçevede, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin bir öncelikleri olduğunun, Türkiye'nin Latin Amerika'daki mevcudiyetini özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde sağlamlaştırdığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hizmet binasının açılışını yapacağımız Montevideo Büyükelçiliğimizin de Uruguay ile ilişkilerimizde gerçekleştirmeyi ümit ettiğimiz benzer bir sıçramanın sacayaklarından birini teşkil edeceğine hiçbir kuşkum bulunmamaktadır. Tabiatıyla, Montevideo'nun, ilişkilerimizi her alanda ve tüm üyeleriyle geliştirmeyi arzu ettiğimiz MERCOSUR'a ev sahipliği yapıyor olması buradaki Büyükelçiliğimizin mevcudiyetini daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu çerçevede Uruguay ile ilişkilerimizi de sadece ikili boyutuyla düşünmüyor, ortak ilgi alanımızdaki bölgesel ve küresel meselelere dair eşgüdüm ve danışmalarımıza da büyük önem veriyoruz. Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan yeni normale alışmaya çalıştığımız bir dönemde Ukrayna'da yaşanan trajediden eminim ki herkes gibi Uruguay halkı da rahatsızlık duymakta ve soruna gecikmeksizin bir çözüm bulunmasını canı gönülden istemektedir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde soruna barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. Bugün, dostum Francisco ile yapacağımız görüşmede bu konuyu da ele alacak ve Türkiye'nin barış çabaları hakkında ayrıntılı bilgi sunacağım.

Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarı hedefleyen bu çabalarına eminim ki Uruguay da halkı ve hükümetiyle destek verecektir. Zira bu süreçte dostlarımızı yanımızda görmek bizleri daha güçlü kılacaktır.

Ziyaretim sırasında tabiatıyla Uruguay'ın ünlü dostluk ve misafirperverliğini de bizzat yaşayacak olmaktan heyecan duymaktayım. Esasında biz bu dostluğu çok yakından tanıyoruz. Çünkü Lugano'suyla, Muslera'sıyla, Diego'suyla bize Uruguay'ı sevdiren çok yetenekli futbolcu dostlarımız var. Diğer taraftan Türk dizileriyle biz her gece yüz binlerce Uruguaylının evine konuk olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz.

Türkiye ile Uruguay halkları arasında var olan bu daimi dostluk duyguları gelecekte daha da kuvvetlenerek devam edecek ve bu sağlam temel üzerine her alanda örnek nitelikte daimi ve güçlü bir ortaklık yükselecektir."

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