Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 18:07
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kiraladıkları araçla kentte 27 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlılardan S.T, C.A, ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız