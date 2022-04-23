MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi

Sarı-lacivertli kulübün, Ankara'nın en kalabalık yeri Kızılay'da düzenlediği organizasyonda çocuklara, başta Ankaragücü tarihini anlatan boyama kitabı, kalemler olmak üzere birçok ürün hediye edilirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Standa gelen çocuklar, müzikler eşliğinde kendilerine hediye edilen Türk bayrağı ve Ankaragücü bayrağını coşkuyla sallayarak günün tadını çıkardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "İnşallah geleceğimiz daha güçlü olacak. Ankaragücü artık sadece yeşil sahalarda değil her yerde şampiyon olacak. Ankaralıların, Ankaragüçlü olması için tüm ekibimizle ve başkanımızın desteğiyle var gücümüzle çalışmaktayız." dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, şehrin en önemli noktalarından birinde çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankaragücü, Ankara kültürünün en önemli parçalarından biri. Bugün müthiş bir ilgiyle karşı karşıyayız. Anlamlı bir günde çocuklarla beraberiz. Çocuklarımızın için anlamlı hediyeler hazırladık. Ankaragücü sadece futbol takımı değil, bundan çok öte, 112 yıllık bir camia. Ciddi bir kültürümüz var. Bu tarz faaliyetlerimiz devam edecek. Stadımızdaki son maçlarımıza çok fazla çocukların aileleriyle ilgisi var. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız, camiamız bizi takip etsin, etkinliklerimiz devam edecek."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Danışmanı Recep Poyraz da günün önemine dikkati çekerek, "Bizler sportif başarının yanı sıra her alanda, kurumsal bir şekilde hedefe doğru yürüyoruz. Farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz başkanımızın vizyonuyla. Bütün çocukların bayramını kutluyorum." diye konuştu.