Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 19:17
Vahdettin Köşkü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle gerçekleşen kabulde, Bakan Özer'e bir grup öğrenci eşlik etti.
Öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Bakan Özer ve beraberindeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız