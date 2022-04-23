Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 21:01
Hacıoğlu Mahallesi'nde M.Ç. (31) ile E.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında E.T. tabancayla M.Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.Ç. ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız