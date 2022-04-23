Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın gelecek ümidi demek olduğunu, her 23 Nisan'da bunu bir çocuk bayramı olarak kutlarken aynı zamanda gelecek nesillere de güçlü ve büyük bir Türkiye'yi bırakmanın kararlılığını ifade ettiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 23:15
Yazdır
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının Tepecik Meydanı'nda düzenlediği iftar programında konuşan Kurtulmuş, iki senedir Kovid-19 salgını dolayısıyla bugünkü gibi toplu iftarlar yapılamadığını, bu sene ise hem iftar hem de sahur programlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Birlikte olmayı, toplu sofralarda birlikte oturmayı özlediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Hepinizin buradaki coşkulu varlığınızın arkasındaki en önemli nedenlerden biri de uzun bir süre sonra yeniden 'bismillah' diyerek aynı sofrada oturabilmektir. Allah hepimize daha güzel günler nasip etsin. Bu pandemi ve yaşadığımız bütün sıkıntıların geride kaldığı çok daha güzel günlere hep beraber inşallah ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "23 Nisan'ın birkaç tane önemi var. Bunlardan birisi, Gazi Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümü olması. Türkiye'deki Meclise maalesef iki sefer gazi olma, gazi unvanı alma nasip oldu. Birincisi, İstiklal Harbi'nden sonra bırakın topunu tüfeğini, kazması küreği kalmamış bir milletin, ecdadımızın 'Ya Allah, bismillah' diyerek ayağa kalktığı o şanlı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni Türkiye'nin öncülüğünü, kuruluşun destanını yazan o ilk Meclisi, o gazi Meclisi, saygıyla, rahmetle, şükranla oradaki bütün büyüklerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı''

Meclisin 102 sene önce bir cuma günü yeni devletin güçlü bir devlet olarak kıyamete kadar payidar olması için Fatiha ve Fetih sureleri okunarak, dualar edilerek açıldığını belirten Kurtulmuş, "Savaştan ülkeyi çıkaran ve bağımsızlığı kuran bir meclis olması dolayısıyla, 'gazi' unvanını alan Meclisimiz, uzun bir aradan sonra 15 Temmuz hain gecesinde, darbecilere karşı direnerek, darbecilerin topuna, tüfeğine karşı göğsünü siper ederek yeniden 'gazi' unvanını aldı. Bu vesileyle gazi Meclisimizin nezdinde milletimizin milli iradeye sadakatinin, milli iradeyi her şeyden üstün tutuşunun kadir kıymetini bilmek zorundayız. 15 Temmuz'da direnen bütün evlatlarımızı, bütün milletimizin fertlerini tekrar şükranla anmayı bir vazife telakki ediyorum." diye konuştu.

Meclis demenin cumhuriyet, cumhurun iradesi demek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de milletten başka söz, hak ve karar sahibi olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, "Bu aziz millet kendisinden başka beşeri anlamda bir iradeye 'eyvallah' etmez. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez, kimsenin önünde rüküya gitmez. Onun için 23 Nisan'ın kadir kıymetini biliyoruz. Ayrıca 23 Nisan bir gelecek ümidi demektir. Her 23 Nisan'da bunu bir çocuk bayramı olarak kutlarken aynı zamanda gelecek nesillere de güçlü ve büyük bir Türkiye'yi bırakmanın kararlılığını ifade ediyoruz. Bu alanda da ufacık çocuklarımızı, evlatlarımızı görüyorum. Hepimizin gayesi, Türkiye'yi onlara çok daha güzel bir şekilde bırakmak ve çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak onların yaşamasını temin etmektir." dedi.

- "Türkiye her alanda güçlü bir çıkışı yakalamıştır"

Türkiye'nin önemli bir noktada olduğunu anlatan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, dünyadaki şartlar Türkiye'nin önemini çok daha fazla artırmıştır. Türkiye her alanda güçlü bir çıkışı yakalamıştır. Türkiye'nin sanayide, eğitimde, sosyal hayatta, her alanda çok daha güçlü bir şekilde ileriye gittiğine hep beraber şahit oluyoruz. Ayrıca yeniden güçlü, büyük Türkiye ideali etrafında kenetlenmiş olarak yürüyoruz. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye, bu krizi çözebilecek yegane ülke olarak ortaya çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya lideri olarak, krizi önleyebilecek bir lider olarak ortaya çıkıyor. Bu sizin gücünüzdendir. Bu milletin gücündendir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'ye olan inancımızdandır. İnşallah daha ileriye gideceğiz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin daha güçlü, hızlı ve büyük bir ülke olarak yürüyebilmesi için çelme takanlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

- "Hepimizin ortak adresi Türkiye'dir"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ayrılık tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Her şeyden bir mazeret üretmeye çalışan ve hiçbir şeyi beğenmeyen karamsarlara, kötümserlere de fırsat bırakmayacağız. Eksiklerimizi, noksanlarımızı hep birlikte tamamlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük bir ülke olmak için ileriye doğru atılacağız. Allah yardımcımız olsun. Bunun için birliğimizi, beraberliğimizi çok kıymetli bir şekilde göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Hepimizin farklılıkları olabilir ama hepimizin ortak adresi Türkiye'dir. Bu aziz vatandır. Bu aziz vatanın yurttaşları olarak geleceğimize sahip çıkacağız."

KAPAT [X]

Teşkilat mensuplarına seslenen Kurtulmuş, seçimlere bir yıl kaldığını hatırlatarak en güçlü şekilde çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı
İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta iftar programında konuştu
İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta iftar programında konuştu
Meclis Başkanı Şentop, Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti
Meclis Başkanı Şentop, Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Paylan'a sert tepki
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Paylan'a sert tepki
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Iğdır'da partililerle buluştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Iğdır'da partililerle buluştu
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama

Bu Habere Tepkiniz

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Her verdiği demeçte doğal beslenmeden yana olduğunu ifade eden Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin sindirimden baş ağrısına kadar en etkili doğal çözüm olduğunun altını çizdi. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!