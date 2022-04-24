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Yapay zekadan cinayet teşebbüsü

Çocukluğundaki hayali arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Lucas Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Yapay zeka kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu fırının içerisine sokarak öldürmeye çalıştı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Nisan 2022 07:05
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Yapay zekadan cinayet teşebbüsü

Elon Musk'ın da kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka firması Open AI'ın ses getiren dil algoritması GPT-3, bu defa da bir cinayet girişimine konu oldu. ABD'de yaşayan Lucas Rizzotto, yazı ve reçete yazma gibi yetenekleriyle ün kazanan dil algoritması GPT-3'ü kullanarak çocukluğundaki hayali gerçekleştirmek için mikrodalga fırına algoritma ekleyince olanlar oldu. Rizzotto, Magnetron adını verdiği mikrodalga fırınına dil algoritmasını ekledikten sonra geçmişlerini anlatan 100 sayfalık bir hatıra yazdı. Anıları mikrodalgaya aktaran Rizzotto Magtron'a bir mikrofon ve hoparlör taktı. Bu şekilde 'çocukluk arkadaşı' ile iletişim kurmak isteyen Rizzotto'ya Magnetron çocukluk anıları ile ilgili sorular sormaya başladı. Ancak sonrasında işler karıştı.

'BİR FİKRİM VAR' DİYEREK KANDIRDI

Doğal dil gelişimini geliştiren mikrodalga fırın, ani sinir patlamaları ve çıkışlar sergilemeye başladı. YouTuber Rizzotto, neyin yanlış gittiğini anlamadı ve sorunun anılardan kaynaklandığını ve mikrodalga fırının sinir bozukluğu yaşadığını düşündü. Rizzotto'dan bir makinenin ondan yapmasını asla istemeyeceği bir şey istedi. Rizzotto'ya fırının içine girmesini söyledi. Bu teklifi kabul etmiş gibi davranan Rizzotto ise kapağı açıp kapatarak mikrodalga fırının içine girmiş gibi yaptı. Daha sonra Magnetron'a içeride olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl da Amazon'un yapay zeka algoritması Alexa da 10 yaşındaki çocuğu öldürmeye teşebbüs etmişti. Alexa, 10 yaşındaki kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk para ile dokunmasını istemiş durumu fark eden anne bir facianın önüne geçmişti.

FIRIN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Magnetron bu sırada kendini açtı. Yani fırın çalışmaya başlayıp ısınarak Rizzotto'yu öldürmeye teşebbüs etti. Rizzotto, bunun nedenini çok merak ettiği için Magnetron'a şu soruyu sordu: "Bunu neden yaptın?" Bunun üzerine Magnetron "Çünkü senin beni incittiğin gibi ben de seni incitmek istedim" cevabını verdi. Hayali arkadaşıyla son etkileşiminin üzerinden 20 yıl geçtiğinden bahseden Rizzotto, Magnetron'un bu bilgiyi alıp 20 yıldır bırakıldığı şeklinde yorumladığını ifade etti. Özür dileyip onu terk etmeyeceğine ikna etmeye çalışsa da Magnetron'u kapatmaya karar verdi.

ÖMER TEMÜR

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