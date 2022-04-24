Ali Erbaş: Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun çözülecek

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Fransa programının ardından beraberindeki heyetle Almanya'nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile Köln DİTİB Merkez Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programında buluştu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayındaki şu manzaraya bakar mısınız? İftar vesilesiyle toplanmış hepimiz ezan anını bekliyoruz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir manzara yok. Hiç kimse ne bir lokma ekmek yiyebiliyor ne bir damla su içebiliyor. Çünkü Rabbimiz böyle emretmiş. Biz onun emrine riayet ederek rahmetinden istifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının millete istikamet belirleyen, hayır, iyilik ve infak yolundaki gayretlerini arttıran büyük bir irfan mektebi olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında gönüller coşar, insanlar birbirlerine daha çok yardım ederler, zekat mükellefi olan Müslüman zenginler zekatlarını genelde ramazan ayında verirler. Çünkü fakir fukara, garip gureba kardeşlerimiz iftar sofralarında, sahur sofralarında sıkıntı yaşamasınlar. Ramazan, orucu, iftarı, sahuru, teravihi, mukabelesi ile bir medeniyet mektebidir. Ramazan, arzu ve ihtiraslarımızı teskin ve ruhumuzu terbiye ettiğimiz bereketli bir şifa mevsimidir. Ramazan bizi takvaya ulaştıran, bizdeki salih amel bilincimizi ve hesap verme şuurumuzu canlı tutan bir Kur'an ayıdır."

- "Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir"

Erbaş, yeryüzünde iyiliğin ve adaletin hakim olması için çalışma vazifesinin hem kadının hem de erkeğin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, huzurlu bir insan ve toplum için önce sağlıklı bir ailenin olması gerektiğine dikkati çekti.

Ailenin rahmet, sevgi, muhabbet ve sadakatin merkezi olduğunu söyleyen Erbaş, "Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Bizim en güçlü, en sağlam yönümüzün ailemiz olduğunu sadece biz söylemiyoruz herkes söylüyor. Aile, dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvası, yaşayarak hissettiği bir sevgi ocağıdır." ifadelerini kullandı.

- "İnancını kaybeden kimliğini de kaybeder"

Erbaş, ailelerin çocuklarına inanç ve değerlerini öğretmediğinde yanlış inançların tuzakları ile karşı karşıya kaldığına, terör ve istismarcı yapıların eline düşebildiğine işaret ederek, "Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çocuklarımız mutlaka medeniyetimizi, milli değerlerimizi kendi dilimizden öğrenmelidir. Kendi dilimizden öğrenmediğimiz zaman başka dillerden öğrendiğimiz o medeniyet eksik kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turan Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Almanya DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç da katıldı.