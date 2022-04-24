Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş bölge ekonomilerini ve ticaretlerini de ciddi oranda etkilerken, savaşın yarattığı lojistik krizinin aşılması için Türkiye ve Rusya limanlar konusunda uzlaştı. Önümüzdeki günlerde Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında yaşanan karayolu taşımacılığındaki yoğunluk sebebiyle taşımacılığın daha çok deniz tarafına kaydırılacak. İlk etapta Samsun-Kavkaz limanları arasında başlayacak Ro-Ro seferleri daha sonra İstanbul-Novorossisk limanları ile artacak.

SEFERLER TARİFELİ OLACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sanayicilere gönderdiği yazıda Türkiye'nin artan ihracat hedefi doğrultusunda özelikle Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında oluşan yoğunluk kaynaklı bekleme sürelerinin artması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla bakanlık tarafından gerekli idari düzenlemelerin yanı sıra bölge ülkeleri ile ikili görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Deniz yolunun efektif şekilde kullanımı ve diğer ülke limanları arasında tarifeli seferlerin kurulması için çalışmalar yapılmaya başlandı.

KÜÇÜK GEMİLER KAVKAZ LİMANI'NA



Soçi Limanı'nın Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili girişimler de başlayacak. Küçük ölçekli gemiler Kavkaz Limanı'nı kullanabilecek. Kavkaz Limanı'nın 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu iletildi.

BEKLEME SÜRESİ EN FAZLA 2 SAAT



Kavkaz limanına seyir yaparken Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan sorunların en aza indirildiği belirtildi. Kerç Boğazına gemi geçişlerindeki beklemelerin 2 saatten fazla sürmediğini Türkiye'ye bildiren Rusya, karayolu nakliyecilerinin Kavkaz Limanı'nı bir transit liman olarak kullanabileceklerini ve Rusya'nın bundan çok memnun olacağı hususlarını da bakanlığa iletti. Türkiye'nin denizcilik sektörünün, şu aşamada Kavkaz Limanı'nı ve önümüzdeki dönemde de Novorossisk Limanını Ro-Ro ve Ro-Pax operasyonları için kullanabileceği, bakanlığın konuyu hassasiyetle takip ettiği Rus tarafına iletildi.



TIR'LAR İSTANBUL VE SAMSUN'DA GEMİYE BİNDİRİLECEK



Samsun ve İstanbul'daki limanlarda gemilere bindirilecek yük dolu TIR'lar, Rusya'nın Novorossisk, Soçi ve Karvaz limanlarında karaya indirilecek. Böylece Rusya ve doğusundaki ülkelere gitmek isteyen TIR'lar, karayolu üzerindeki sınır kapılarındaki yoğunluğa takılmadan varmak istedikleri pazarlara daha hızlı ulaşmış olacak. Seferlerin sıklığı talep yoğunluğuna bağlı olarak kararlaştırılacak. Yapılan görüşmeler kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Rus yetkililer tarafından Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başladığı belirtildi.

Nur Banu Aras