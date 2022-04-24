Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.