AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır

AK Parti'de, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibinin 2023'ün yol haritasına dönük toplantıları sıklaşmaya başladı. Strateji ekibinin bu toplantılarında AK Parti'nin seçim sürecindeki avantajları ve dezavantajları tartışılıyor.

Seçimlerin en önemli başlığını ekonomi ve hayat pahalılığının oluşturacağı, ancak 20 yıllık iktidar tecrübesi, yetişmiş insan gücü, Millet İttifakına kıyasla Cumhur İttifakı'nın daha homojen bir yapıya sahip olması, Meclis'in etkin ve güçlü olarak çalıştırılması AK Parti'nin avantajları arasında sayılıyor. Bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve öne çıkan görüşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor ediliyor.

AK Parti Genel Merkez yönetimi bir yandan da, bir şekilde partiden kopmuş olanları yeniden kazanmak için politika oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kavlimizi yenileyelim' diyerek çağrı yapmasından sonra, AK Parti il-ilçe teşkilatları, bir dönem yolu AK Parti'den geçen isimlerle yeniden kucaklaşma çalışması başlattı. AK Parti'nin geleneksel hale gelen 'Vefa buluşmaları' bayram sonrası yeniden hız kazanacak.

Yücel Kayaoğlu