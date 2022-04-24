Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 08:26
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız