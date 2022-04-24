Göztepe'den dünya fair-play'ine geçecek hareket

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve bu sonuçla birlikte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu.

GÖZTEPE'DEN DÜNYA FAİR-PLAY'İNE GEÇECEK HAREKET

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı Soner tarafından direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic gole çevirdi. Göztepeli oyuncular, bu pozisyonun gol olması sebebiyle santradan sonra Gaziantep'in gol atmasına izin verdiler. 90+6. dakikada Joao topu santradan alıp direkt filelere gönderdi. Göztepeli oyuncular bu anlarda hareketsiz kaldı. Maçın son saniyelerinde Gaziantep penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 90+9. dakikada Muhammed Demir bilerek dışarı vurdu ve ardından maç sona erdi.

EROL BULUT: AYNI ŞEKİLDE DAVRANMAK İSTEDİK

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" dedi. Bulut, Göztepe'nin ligden düşmesi ile ilgili "Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Erol Bulut, "Maçın son 10 dakikası ilk 80 dakikaya göre çok daha heyecanlı oldu. Son anlarda hakem atışıyla rakip golü bulunca fair-play örneği gösterdiler. O pozisyonda bizim futbolcular hava topu ile oyunu rakibe bıraktı ama onlar gol attı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından Biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair-play örneği gösterdi. Mami, penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti" ifadelerini kullandı.

5 SENEDİR SÜPER LİG'DEYİ

Göztepe 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e tutunamadı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü. En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.