Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.

Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Türkiye'nin ara buluculuk çabaları, ateşkes ve barış için atılabilecek adımlar ele alınacak ve Türkiye'nin önerileri değerlendirilecek.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmede kritik öneme sahip. Tarafları Dışişleri Bakanları düzeyinde yüz yüze bir araya getirebilen tek ülke Türkiye.

İstanbul'da ise iki ülkenin müzakere heyeti biraraya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin, perşembe günü de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.