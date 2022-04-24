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Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?

Kamu hastanelerinde 5 dakikada bir randevu sistemi ve son dönemde randevu bulma zorluğu konuşulurken artık randevusuz hasta kabulünün mümkün olduğu açıklandı. Resmi yazı yaklaşık bir ay önce hastanelere gönderildi. Birçok doktora göre uygulama hastalarla doktorları karşı karşıya getirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Nisan 2022 09:40
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Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?

Kamu hastanelerinde randevusuz hasta kabulü başladı. Prof. Dr. Özgür Yiğit NTV'ye yaptığı açıklamada "MHRS'den randevu almak bazen zorlaşabiliyor. Covid döneminde randevusuz muayeneye ara verildi. Vatandaşlarımız randevu almadan da gelebilir. Belli saatleri boş bırakarak randevusuz gelen hastalarımızın o aralarda muayene olması mümkün. Randevusuz gelen hastamız bir müddet beklemeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

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