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'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen öğretmen Gülay Korkusuz, arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesi için verilen numarayı arayınca 27 bin TL dolandırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Nisan 2022 10:10
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'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

Yalova'da Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında '3 bin TL'ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz' yazılı bir paylaşım gördü. Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi.

Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu.

Kredi borçlarını ödemek için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Gülay Korkusuz, "Bir iş insanı ağabeyimin Instagram hesabında bir hikaye gördüm. Orada bir numara verilmişti. Aykut Bey diye birine yatırım ile alakalı başvurabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi ileten mesajdı. Zor durumda olduğum için borçlarımı kapatmak niyetiyle başvurdum. Amacım para kazanmak değil borçlarımı kapatmaktı. Meğer o ağabeyimizin Instagram hesabı çalınmış dolandırıcılar tarafından. O an algılayamadım, ben kendisi zannettim'' ifadelerini kullandı.

O gece kendisini 'Aykut' olarak tanıtan biriyle yazıştığını söyleyen Gülay Korkusuz, ''Yazışma sonunda Aykut denilen adam bize 3 bin TL yatırırsanız 72 bin lira para kazanabileceğimizi söyledi. Ben de zor durumda olduğum için borçlarım olduğu için eşimle konuştum. İnandım ve ben böyle bir şeye başvurmam gerektiğini fark ettim. 3 bin lirayı yatırdık. Eşime 12.960 TL daha yatırmamız sonucunda toplu paranın yatacağını söyledi. O parayı da zor bir şekilde bulduk, buluşturduk kendi maaş aldığım hesabımdan kredi çekerek bir şekilde edindik'' dedi.

Öğretmen arkadaşının uyarısı sonrasında durumu fark ettiğini belirten Korkusuz yine de dolandırıcıların ağına düşmekten kurtulamadı. Dolandırıcıların 11 bin lira daha istediğini söyleyen öğretmen, ''11 bin lira daha yatırmam gerektiği eşime söylendi. Ben o akşam öğretmen arkadaşımı dinledim, yatırmadım. Perşembe günü bu adamlar beni yine buldular. Yeni hattan başkası o şirketin muhasebecisi olduğunu, mağduriyetimi karşılayacağını söyledi. Ben de inanmak için özel numaranızı yazın bana kimlik fotoğrafınızı atın dedim. O da attı. Attığı başka bir numaraydı, başka bir şirket. Ben de yine son kez kurtarabilirim diye inandım, 11 bin lirayı da gönderdim. Toplamda 27 bin lira yatırdım. Şu anda ulaşamıyorum. Gerekli yasal işlemleri başlattım" dedi.

Dolandırıcıların ikna yönteminden bahseden Korkusuz, şöyle konuştu:

"En son arayan kişi yeminler ediyor. 2 tane çocuğum var hocam diyor. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim diyor. Ramazan ayı oruçluyum diyor. Kuran'a yemin ediyor. 'Ben sizin mağdur olmanızı istemiyorum, siz iyi bir insana benziyorsunuz siz benim ablamsınız, ben sizin kardeşinizim, ben sizinle sonradan da bağlantı kuracağım, hep size yardımcı olacağım, siz daha sonra da çok paralar kazanacaksınız' gibi cümleler kuruyor. WhatsApp'tan görüşmelerinde hep böyle bu şekilde ikna etti beni. Ben dedim en azından o paraları bana iade etsinler. Hani ben artık para kazanmayı bıraktım da gönderdiklerimi geri iade etsinler diye uğraştım. En son gönderdiğim 11 bin lirayı o amaçla yolladım. Utanmadan bir de bana dedi ki, 'en son 15 bin TL daha gönderirseniz kazanacaksınız ve paranızı alacaksınız'. Benim param yok veremem dedim. '10 dakika içinde 5 bin gönderirseniz tüm paralar hesabınıza gelecek' diyor. 15 binden 5 bine düştü. Orada kandırıldığımı anladım. Şikayetçi olacağımı söyleyince beni engellediler. Ben kendime çok güveniyordum, diyordum ki 'beni kimse kandıramaz' diye düşünüyordum. Benim başıma geldi, kimselerin başına gelmesin'' dedi.

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