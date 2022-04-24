EKPSS soru ve cevapları yayımlandı

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

95 bin 17 aday EKPSS sınavında ter döktü

EKPSS, 81 ilde 94 sınav merkezinde 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonunda gerçekleştirildi. 95 bin 17 adayın katılımı için hazırlık yapılan sınavda 68 bin 90 kişi görev aldı.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ancak adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi.

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı da tedbirler alındı.

EKPSS sonuçları, 20 Mayıs'ta açıklanacak.