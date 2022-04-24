Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti

Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
95 bin 17 aday EKPSS sınavında
95 bin 17 aday EKPSS sınavında
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde yılın 3 ayındaki 107 bin 750 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 11:18
Yazdır
Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti

Bu yılın 3 aylık döneminde 88 bin 845'i yerleşim alanında, 18 bin 905'i yerleşim alanı dışında olmak üzere 107 bin 750 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 332'si ölümlü, 36 bin 690'ı yaralanmalı, 70 bin 728'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi de yaralandı. Kazalardan 11 bin 521'i yandan çarpma, 6 bin 702'si yayaya çarpma, 4 bin 246'sı yoldan çıkma, 4 bin 135'i devrilme, savrulma veya takla atma, 3 bin 905'i ise arkadan çarpma olarak gerçekleşti.

Ölümlü veya yaralamalı kazaların 16 bin 837'sine tek, 17 bin 888'ine iki ve 2 bin 297'sine ise ikiden fazla araç karıştı.

Kazalara neden olan sürücü kusurları arasında "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", "kavşak, geçiş önceliğine uymamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak" başta geldi.

- En çok kaza İstanbul'da en az kaza Ardahan'da

İstanbul'da 4 bin 881 kaza ile en çok ölümlü ya da yaralamalı kazanın meydana geldiği il oldu. İstanbul'u 2 bin 752 kazayla Ankara, 2 bin 537 kazayla İzmir takip etti. 32 kişinin öldüğü İstanbul'daki kazalardan 6 bin 147 kişi de yaralı kurtuldu. Ankara'da 20 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 752 kişi yaralandı. İzmir'de ise 13 kişi öldü, 3 bin 128 kişi yaralandı.

Bu dönemde en az ölümlü ya da yaralamalı kaza ise Ardahan'da oldu. Ardahan'daki 21 kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

- 287 bin 807 araç trafikten men edildi

Yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 milyon 471 bin 785 ceza kesildi. Bunların 1456'sı yayalara, 4 bin 861'i yolculara, 797 bin 201'i sürücülere, 3 milyon 668 bin 267'si araç plakalarına uygulandı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 45 bin 785 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. 100 ceza puanını dolduran sürücü sayısı 1553 olurken, 131 sürücü de 5 kez hız limitini aştı.

Ayrıca, 287 bin 807 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Fatih Camii'ndeki güneş saati 550 yıldır namaz vaktini gösteriyor
Fatih Camii'ndeki güneş saati 550 yıldır namaz vaktini gösteriyor
Öksürük şikayetiyle gitti, 5 yıldır akciğerinde lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi
Öksürük şikayetiyle gitti, 5 yıldır akciğerinde lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Ali Erbaş: Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun çözülecek
Ali Erbaş: Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun çözülecek

Bu Habere Tepkiniz

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Her verdiği demeçte doğal beslenmeden yana olduğunu ifade eden Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin sindirimden baş ağrısına kadar en etkili doğal çözüm olduğunun altını çizdi. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!