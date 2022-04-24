DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
95 bin 17 aday EKPSS sınavında ter döktü
95 bin 17 aday EKPSS sınavında ter döktü
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Azize Atlı Özbaş, 'Bizim kayıtlarımıza düşen verilere göre pandemi sürecinde 42 hemşire meslektaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Nisan 2022 11:48
Yazdır
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Özbaş, hemşirelerin pandemi dönemindeki çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özbaş, pandeminin kendileri için tarihi bir süreç olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk başladığı yıl aslında Dünya Hemşireler Yılı'ydı ve pandeminin patlamasıyla beraber bütün dünya hemşirelerin önemini gördü. Pek çok meslektaşımızı kaybettik, çok meslektaşımız enfekte oldu ancak dünyada sağlığın yükünü hemşireler omuzladı diyebilirim" dedi.

'BİZİM İÇİN AĞIR BİR SORUMLULUKTU'

Özbaş, pandemi döneminde birçok zorlu hayat hikayesine tanıklık ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Bu dönem, hemşirelerin özveri hikayelerinin olduğu, kahramanlık hikayelerinin olduğu, başarı hikayelerinin olduğu ama bir taraftan da değersiz hissettikleri, tükendikleri ve artık devam edemeyecek noktaya geldikleri deneyimlerle dolu. Çok fazla kayıp yaşadık, hastalarımızı kaybettik, kendi yakınlarımızı kaybettik ve böyle bir süreçte toplumu zorlayan ve doğrudan etkileyen bir süreç oldu. Hem onların deneyimlerine tanıklık etmek hem de bu süreçte aktif rol alan kişiler olmak bizim için ağır bir sorumluluktu. Ama Türkiye'deki meslektaşlarım adına söyleyebilirim ki bu ağır sorumluluğu meslektaşlarım çok başarılı şekilde sırtladılar ve şu an eğer ülkemizde pandeminin etkileri bu düzeydeyse başta hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının özverisiyle, insan üstü çalışmalarıyla, çalışma azimleriyle ve hastalarına ve topluma verdikleri değerle bu hale geldi."

'42 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ'

Özbaş, şöyle devam etti:

"Bizim kayıtlarımıza düşen verilere göre 42 hemşire meslektaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu sayıya, diğer meslek örgütlerinin bize bildirdikleri ya da meslektaşlarımızdan gelen bilgilerle ulaşabildik. Biz pandemi döneminde meslektaşlarımızla çok yakın ilişki içerisindeydik. Çevrim içi anket verileri ile onlardan sürekli veri topladık. Ayrıca tüm Türkiye'den de derneğimize yaşadıkları özel durumlarla ilgili, desteğe ihtiyaç duydukları konularla ilgili e-postalar geldi. Onun için pek çok meslektaşımızın sorunlarından haberdar olabildik. Örneğin yeni doğum yapmış ama pandemi döneminde virüslü hastalarını bırakmamak için işine devam eden bir meslektaşımın yaşadıkları aklımda kaldı. İlçede görevlendiriliyor ve 2 saat gidip, 2 saat gelmesi gerekiyordu evine ve o arkadaşımız işine devam etti. Bir meslektaşımız 'Çocuğumu annemin yanına bıraktım. 2 ay ailemin yanında kaldı ve daha sonra çocuğum gece, anne ölmeni istemiyorum diye ağlayarak, uyanmaya başladı. Onun için gidip almak zorunda kaldım. Şu an bakacak kimse yok. İş yerine getirmek zorunda kalıyorum ve hala psikolojisi düzelmedi' diye yazan bir meslektaşım vardı."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü
48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü
Fatih Camii'ndeki güneş saati 550 yıldır namaz vaktini gösteriyor
Fatih Camii'ndeki güneş saati 550 yıldır namaz vaktini gösteriyor
Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti
Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti
Öksürük şikayetiyle gitti, 5 yıldır akciğerinde lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi
Öksürük şikayetiyle gitti, 5 yıldır akciğerinde lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Bu Habere Tepkiniz

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Her verdiği demeçte doğal beslenmeden yana olduğunu ifade eden Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin sindirimden baş ağrısına kadar en etkili doğal çözüm olduğunun altını çizdi. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!