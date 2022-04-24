Mayıs ayına günler kaldı! 8 metre karla mücadele ediyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kalınlığı yer yer 8 metreyi bulan karın olduğu yayla yolunun açılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 13:21
Kış boyunca kırsal kesimlerde ulaşım açısından mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısındığı bu günlerde de yüksek rakımlardaki üs bölgesi ve yayla yollarının açılması için çaba gösteriyor.
Ekiplerin bu kapsamda Büyükçiftlik beldesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Mergezer Yaylası yolunun açılması için yürüttüğü çalışma, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karın sertleşmesinden dolayı ekiplerin ekskavatör yardımıyla ilerlemesi dikkati çekti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız