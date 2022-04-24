Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 15:35
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.
Polis ekipleri, teknik incelemenin ardından aracıyla drift yapan sürücünün M.G. olduğunu tespit etti.
Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan M.G'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız