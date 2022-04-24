Korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın hayatını kaybetti
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 16:10
Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1,5 metre yükseklikten düştü.
Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız