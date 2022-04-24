MSB'den İstanbul'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) şehit polis memuru Zafer Mat için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 18:05
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'un Fatih ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Mat'ın fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullandı:
"Şüpheli şahsın adresinde inceleme yaparken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız