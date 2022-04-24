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Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Nebati, enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlarla enflasyon beklentilerini günbegün iyileştireceğiz ve oluşan enflasyon ataletini de yine bizler kıracağız" yorumunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 18:50
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Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor" dedi

Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 640 bini aşan üye ve 140 yıllık geçmişe sahip Oda'nın, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği tüm atılımlarda, küresel ekonomi ve dünya siyasetindeki etkinliklerinin hissedilir oranda artırılmasında önemli katkısının olduğunu söyledi.

"PROBLEMLERİ KESİNLİKLE YOK SAYMIYORUZ"

Birlikte aynı kararlılıkla yol almaya, yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun Türkiye'ye farklı şekillerde yansıdığını anlattı.

Nebati, tüm bu sorunların kendileri için aynı zamanda türlü fırsat ve imkanlar barındırdığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok net bilmenizi isterim: Biz problemleri kesinlikle yok saymıyoruz; onları asla halının altına süpürme gibi bir niyetimiz de yok. Tam tersine kalıcı ve kapsayıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Oluşan yeni koşullardaki fırsatları değerlendirmek için stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse, ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine de yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız."

"ABD'DEKİ TOPLANTILARDA EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ENFLASYONDU"

Bakan Nebati, ABD'de katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'ndan bahsederek, toplantılarda en önemli gündem maddesinin enflasyon olduğunu, bu problemin daha fazla konuşulacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizelerin, toplantıların ikinci gündemini oluşturduğunu kaydeden Nebati, merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin, gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırdığını, söz konusu gelişmenin üçüncü gündem maddesini teşkil ettiğini anlattı.

"İHRACATTA REKORLAR AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, savaş, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya ihracatını olumsuz etkilese de bu ülkelerin toplam ihracattan sadece yüzde 3,9 pay aldığını, genele etkisinin sınırlı kalacağını bildirdi.

Türkiye olarak ihracatta son yirmi yılda sağladıkları pazar ve ürün çeşitliliği sayesinde yeni modeller geliştirmekte güçlük çekmediklerini dile getiren Nebati, "Nitekim savaşa rağmen martta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu rekorları her ay açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının martta yüzde 98,2'ye yükseldiğini aktaran Nebati, "Bu rakam bize enerji hariç ihracat-ithalatın dengelendiğini söylüyor. Geçen yıl ithal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bunun olumsuz etkisini, ihracatımızı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmelerle, doğrudan ve dolaylı yatırımlarla en aza indirgeyeceğiz" dedi.

Nebati, turizmde yüksek düzeyde ziyaretçi girişi olduğunu ve bunun artarak devam edeceğini kaydederek, son iki ayda çok güzel veriler olduğunu vurguladı.

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"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE OLAN GÜÇLÜ İNANÇLARINI PAYLAŞTI"

Bakan Nebati, her yıl düzenli olarak yapılan ve dünyanın dört bir tarafından maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına katıldıklarını anımsatarak, rutin olarak yılda 2 kez gerçekleştirilen bu toplantılarda birçok oturuma katıldıklarını; çeşitli ülkelerin bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla, yatırımcılarla ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Sorunlara karşı küresel iş birliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Nebati, ikili ve heyetler arası görüşmelerle ilgili bilgiler paylaştı.

Nebati, özellikle uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç farklı yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldiklerini kaydederek, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve ülkedeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdiklerini bildirdi.

Bu toplantılarda Türkiye'nin sahip olduğu avantajları anlattıklarına değinen Nebati, "Toplantılarda yatırımcılar, bölgesel dengesizliklerin ve pandemiyle oluşan coğrafi fırsatların da katkısıyla Türkiye'nin yatırım potansiyeline olan güçlü inançlarını bizlerle paylaştılar. Birçok şirket, bu fırsatları değerlendirerek bizlere Türkiye'deki yatırımlarını artırmak istediklerini açıkça ifade ettiler" şeklinde konuştu.

"GERİ BİLDİRİMLER, SERMAYE GİRİŞLERİNİN ARTACAĞINA İŞARET"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, toplantılarda Türkiye'nin başarılı eurobond tahvil ve sukuk ihraçlarından övgüyle bahsedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şubatta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz temasların ardından Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Yatırımcılar, 'Türkiye'nin başarı hikayesinin' giderek daha fazla dikkat çekeceğine inanmış durumda. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapadursunlar. Tekraren söylüyorum biz gerekirse gemileri karadan yürütür, yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz. Dünya, 'Türkiye'nin önü açık' diyorken bizim müzmin karamsarlar 'battık, bittik edebiyatından' bir türlü vazgeçemiyorlar. İnşallah bu kronik karamsarlık ve özgüven sorunu olan kardeşlerimizin bu hastalıklarına da yine biz şifa olacağız."

"UYGUN KREDİLERLE SİZLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Bakan Nebati, 20 Aralık'ta başlattıkları kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında bugün itibarıyla 782 milyar TL biriktiğini kaydederek, TL tasarruflarının artırılmasına yönelik birçok finansal ve vergisel adımın uygulanması kararı aldıklarını, mevduatların ortalama vadesini uzattıklarını; enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurunda istikrar sağladıklarını söyledi.

Altın tasarruflarını ekonomiye kazandırmak için başlattıkları uygulamalardan, Kredi Garanti Fonu kanalıyla sundukları desteklerden bahseden Nebati, "İhracat ve turizm yatırımlarını finanse etmek üzere 150 milyar TL'lik uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanını ilan ettik. Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredi ve uzun vadelerle sizlerin önünü açıyoruz." diye konuştu.

Nebati, yenilenebilir enerjiye verdikleri destekler, kurumlar vergisinde yapılan indirim, kamuya iş yapan yüklenicilerin vergi borçları ile kamudan alacaklarının mahsup edilmesi, KDV iade süreçlerinin kolaylaştırılması, KDV'nin sadeleştirilmesi, asgari ücrette verginin kaldırılması, gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi, hayata geçirdikleri uygulamalardan bahsetti.

İş dünyasının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kendilerine olan desteğinden memnuniyet duyduklarını aktaran Nebati, fahiş fiyata, fiyat manipülasyonuna ve stokçuluğa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Vergi alanında yaptıkları reformlardan bahseden Nebati, tüm süreçlerde reel sektörü dinleyerek hareket ettiklerini, onların taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini anlattı.

"ENFLASYON ATALETİNİ DE YİNE BİZLER KIRACAĞIZ"

Nebati, "Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Önemli adımlarımızın enflasyon belası nedeniyle görülmemesini istemiyoruz. Atmış olduğumuz bu adımlarla enflasyon beklentilerini günbegün iyileştireceğiz ve oluşan enflasyon ataletini de yine bizler kıracağız." şeklinde konuştu.

"REEL SEKTÖRÜN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, politikaların şekillenme aşamasından son haline gelmesine kadar reel sektör ile istişare halinde olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Sahada ter döken sizlerin fikirleri, eleştiri ve önerileri bizler için her daim çok kıymetli ve onları asla kulak arkası etmiyoruz. Aranızdan gelen bir iş insanı olarak, sizleri can kulağıyla dinliyor, ortak aklı üretip optimum sonuçları almak için sürekli koordinasyon içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

"Yarına yön veren lider ülke olma" yolunda karamsarlığa, çaresizliğe kapılmalarının asla söz konusu olamayacağını dile getiren Nebati, son 20 yılda her alanda elde ettikleri başarıların, gelecekte birlikte imza atacakları başarıların teminatı olacağını sözlerine ekledi.

Bakan Nebati'nin katılımcıların taleplerini dinlediği ve sorularını yanıtladığı toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

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