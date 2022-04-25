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Kılıçdaroğlu'nun tutuklu askeri öğrenci ziyaretine Bakanlık'tan onay

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: KHK'lı FETÖ'cüleri yeniden kamuya alma sözü veren CHP, bu kez rotayı 15 Temmuz darbecilerine kırdı. Kılıçdaroğlu, darbe girişiminde aktif rol alan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Ancak Bakanlık'tan beklemediği şekilde "Olur" cevabını alan Kılıçdaroğlu'nun oyunu bozuldu. Darbecilerle vereceği fotoğraf tepki alacağı için ziyaretten vazgeçti

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Nisan 2022 07:00
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Kılıçdaroğlu'nun tutuklu askeri öğrenci ziyaretine Bakanlık'tan onay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan ve FETÖ'nün Hava Harp Okulu yapılanmasında yer alan darbeci askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek istediği ortaya çıktı. FETÖ'cülere şirin gözükmek için KHK ile kamudan ihraç edilen örgüt mensuplarıyla toplantılar yapan CHP, 15 binden fazla KHK'lı ile bir araya gelmişti. Bu kişilere yeniden yargılama ve işe iade sözü veren CHP, bu sefer de darbeci askerlerle yakınlaştı.

ZİYARET SÖZÜ VERDİ

FETÖ, darbe girişiminden bu yana "askeri öğrencilerden darbeci olmaz" söylemleriyle kampanya yürütüyor, ancak askeriyeye de öğrenciler sayesinde güçlü bir şekilde sızdı. Örgüte kazandırılan küçük yaştaki çocuklar, askeri okullara yönlendirildi. FETÖ, çaldığı sınav sorularını da bu kişilere dağıtarak askeri okulları kazanmalarını sağladı. 15 Temmuz'da aktif rol alan darbeciler arasında askeri öğrenciler de bulunuyordu. Darbeci Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri, CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen aileler, Kılıçdaroğlu'ndan "Onları cezaevinde ziyaret edeceğim" sözü aldı.

İZİN ÇIKTI, GİTMEDİ

Adalet Bakanlığı ile temasa geçen CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun cezaevindeki Hava Harp Okulu öğrencilerini ziyaret etmek istediğini iletti. Talebe olumlu yanıt veren bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları tarafından herhangi bir dilekçe gönderilmedi. Kılıçdaroğlu ve CHP kurmaylarının, bakanlığın izin vermeyeceği beklentisiyle cezaevi ziyaretini şova dönüştürme planı yaptığı düşünülüyor.

Baskın alışkanlık yaptı

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adı her öne çıktığında bir kuruma baskın düzenleyip gündeme gelmek istedi. Kılıçdaroğlu, muhalefet adı altında kamu kurumlarının kapısına dayanmayı alışkanlık haline getirdi. Sosyal medyadan "Geliyorum" diye Twitt atan Kılıçdaroğlu, emrivaki ziyaretlerine 15 Ekim 2021'de Merkez Bankası ile başladı. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından ağırlandı. CHP liderinin ikinci adresi TÜİK oldu. Ancak dönemin TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, kurumu siyasi tartışmaların parçası haline getirmemek için randevu vermeyince kapıda kaldı. Mülakat tartışmalarını fırsat bilen Kılıçdaroğlu 30 Aralık'ta soluğu bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nda aldı. Ancak randevuya takıldı. Kılıçdaroğlu'nun kapıdan döndüğü son adres ise Et ve Süt Kurumu oldu.

KHK'lılarla flört

CHP, KHK'lılarla ilk toplantıyı 2021'in Haziran ayında yapmıştı. O tarihten bu yana 50 şehirde bu toplantılar gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 2021'in Ağustos ayından bu yana ihraç FETÖ'cülere göz kırpıyor. Sık sık bu konuyu gündeme getiren Kılıçdaroğlu, kamudan temizlenen örgüt mensuplarını yeniden devlet kurumlarına yerleştireceğini dile getiriyor. 35 ilde platform kuran KHK'lılar, CHP sayesinde 32 ilde daha örgütlenerek platform sayısını 67'ye yükseltti.

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