3 Kamu kurumu 92 personel almak için ilana çıktı
Dicle Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:00
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 mayıs 2022
Dicle Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi 55 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 mayıs 2022
Muğla İlanı detayları için tıklayınız
Çanakkale İl Özel İdaresi 6 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi 6 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
Çanakkale İl Özel İdaresi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız