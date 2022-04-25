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Ek gösterge ile aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

Memurların yüzde 90'ını ve yüz binlerce emekliyi ilgilendiren gelişmenin detaylarına SABAH ulaştı. Ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Kamuda 11 sendika koluna da ek gösterge geliyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yüzde 25 artacak. Artış puanında dört kriter dikkate alınacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:47
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Ek gösterge ile aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Maaş ve ikramiyelerde önemli değişiklik kapıda. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak.

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

KOMİSYON SENDİKALARI DİNLEDİ

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.

Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibariyle benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım. Bu durum il müftüsü için de geçerli. Din çalışanlarına dini görevlilere verdiğimiz 3600'ü müftü ile farklılaştırmamamız lazım. Statülere göre bir farklılaştırma yaparak adalet duygusunu korumamız gerekiyor" dedi.

Bakan Bilgin son dakika açıklamasında bu konuda bir maliyet hesabı yapıldığını belirterek, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam" diye konuştu.

EMEKLİ AYLIĞI 1500 LİRA ARTACAK

Çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 25 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor. Ortalama 1500 lira artışa tekabül ediyor.

Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek. Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Göstergelerdeki değişiklik mevcut emeklilerin de durumunu etkileyecek. Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.

4 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

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Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak

HAZAL ATEŞ

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