Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik

İstanbul Beşiktaş'ta geçen yıl 29 Mart'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaşan polis memuru Vedat Tuğrul sevk edildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti. Levent'teki estetik cerrahi hastanesinde yaşanan skandalın ardından, meydana geldi.

İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için geçen yıl 29 Mart'ta Beşiktaş Levent'teki estetik cerrahi hastanesinin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı. Doktorlar, Tuğrul'u Bakırköy'deki aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Polis burada hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlattı.

3 KEZ KALBİ DURDU, NAKLEDİLDİ

Soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan acil tıp teknisyeni Mehmet A., ameliyathane teknikeri olduğunu, hastanın ameliyatta kalbinin durduğunu ve doktorların tekrar çalıştırdığını ancak hastanede yoğunbakım ünitesi olmadığı için nakil yaptıklarını anlattı. Diğer hastanede de iki kez kalbi duran hastanın öldüğünü anlatan tekniker kendisinin bir müdahalesi olmadığını sadece doktorlara malzeme verdiğini belirtti. Genç yaşta ölen polis memurunun dosyaları, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp raporunda, Vedat Tuğrul'un memeden liposuction ve penise yağ enjeksiyonu operasyonu sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirtildi. Savcılık, raporun ardından hastane ve doktorlar hakkında kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Aile savcılığın kararına itiraz ederek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Atakan Irmak