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Binali Yıldırım'dan 'yurt dışına gitmek isteyen' gençlere tavsiyeler

Binali Yıldırım: Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 09:29
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Binali Yıldırım'dan 'yurt dışına gitmek isteyen' gençlere tavsiyeler

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, zorlukları aşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirterek, "Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz." dedi.

Yıldırım, Ümraniye Belediyesince düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, okul yıllarına ait anıları gençlerle paylaştı.

Üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatan Yıldırım, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."

- "26 havalimanını 56'ya çıkardık"

Binali Yıldırım, hava yolunun 20 yıl önce imtiyazlı bir yolculuk şekli olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız bize, 'Hava yolu, halkın yolu olacak' dedi. Biz de, 'mesaj alındı' dedik. 26 havalimanını 56'ya çıkardık. Şimdi yeni açılacaklar da var. Dünyada ikinci, Avrupa'da ilk denizin üzerine havalimanı yaptık. Denizi doldurduk, havalimanı yaptık. Şimdi dünyanın en büyük havalimanı bizde. Şan, şöhret için yapmadık, ihtiyacımız olduğu için yaptık. Bu hepimizin gururu. Türkiye, dünyanın en büyük havalimanına sahipse, bununla övünmek hepimizin hakkı." şeklinde konuştu.

Okullara geniş bant internet bağladıklarını aktaran Yıldırım, bu nedenle EBA programlarının sorunsuz devam ettiğini ve e-ticaretin arttığını söyledi.

Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluklarına değinen Yıldırım, "Kasımpaşa'da kesişti yollarımız. Yolda bulduklarıyla değil yola birlikte çıktıklarıyla devam eden bir liderdir Cumhurbaşkanımız. Allah nasip ederse mezara kadar da devam edeceğiz. Onunla çalışmak çok kolay bir şey değil. Zaman mefhumu yok, gecesi yok, gündüzü yok." şeklinde konuştu.

- "Bu bir vizyon, ileriyi görmek meselesidir"

Şehir hastanelerini acımasızca eleştirenlerin pandemide bu hastanelerin önemini anladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Gün geldi o şehir hastaneleri bizim için hayat kurtaran merkezler haline dönüştü. Bu bir vizyon, ileriyi görmek meselesidir. Amerika, Avrupa sağlıkta, sınıfta kaldılar, vatandaşlarının hak ettiği hizmetleri veremediler." dedi.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece gençlerin gösterdiği tavrın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Hani 'Gençlerin siyasi ve devlet işleriyle alakaları yok' diyorlar ya bu kocaman bir yalan. Sizler 15 Temmuz gecesi hepiniz ay-yıldızlı bayrağımızı alıp, liderimizin çağrısıyla meydanları doldurdunuz ve onlara hak ettikleri tavrı gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gençlerin internet kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Bir suç makinesi olarak kullanmaya hakkımız yok. Oradaki ölçü şudur; gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de o suçtur. Onun için kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi siz de başkasına yapmayın. Yaptığınızı zaten düşünmüyorum. Bot hesaplar var. Onlar maksatlı olarak yurt dışından terör örgütlerinin ülkemize karşı kullandığı aygıtlardır. Onların tuzağına düşmeyelim"

Binali Yıldırım, daha sonra gençlerle türkü söyledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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