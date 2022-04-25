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İzinli çıkan mahkum metrobüste kadını tehdit etti: Kafanı koparırım!

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kadın ve bir erkek yolcu arasında yer verme kavgası çıktı. Erkek yolcu, kadın yolcuya "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım. Ben kafa koparmaktan hapis yattım" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 09:34
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İstanbul Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, bir kadın ve bir erkek yolcu arasında yer verme nedeni ile tartışma yaşandı.

Tartışmada taraflar seslerini yükselttikten sonra, erkek yolcu kadın yolcuyu şu sözlerle tehdit etti: "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım."

Kadın, "Koparamazsın" şeklinde karşılık verince, erkek yolcu tehditlerine şu şekilde devam etti: "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben sekiz senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım".

Tartışmanın uzaması sebebiyle metrobüsteki diğer yolcular araya girdi. Kadını tehdit eden erkek yolcu metrobüsten indi.

İki tarafında birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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