Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi
Eklenme : 25 Nisan 2022 11:12
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelileri B.M, Y.M, S.P. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.M, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız