Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından günü 14,78 TL'den kapattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7550
|14,7560
|14,7800
|14,7810
|Avro
|15,9040
|15,9050
|15,8410
|15,8420
|Sterlin
|18,9100
|19,0060
|18,7710
|18,8660
|İsviçre Frangı
|15,3590
|15,4360
|15,4030
|15,4800
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7250
|14,8050
|14,7500
|14,8300
|Avro
|15,8640
|15,9440
|15,8010
|15,8810
|Sterlin
|18,8500
|19,0600
|18,7110
|18,9210