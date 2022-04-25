Sezgin Tanrıkulu'ya 'Ermeni soykırımı' açıklamalarından soruşturma
Sezgin Tanrıkulu hakkında sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 11:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız