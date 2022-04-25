Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Mahkum 19.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. ve S.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların 160 kişiden 1 milyon 350 bin lira alarak banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıcılık yapıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

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