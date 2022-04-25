İfade verdiği savcıyı darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Yılmaz katıldı. Duruşmada müştekiler İlkay B. ile Adem P. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, müşteki olan cumhuriyet savcısı Oğuz S'nin mazeret dilekçesi sunduğunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada savunması alınan sanık Yılmaz, olay günü kendisiyle ilgili bir dosya hakkında görüşmeye gittiğinde bazı taleplerde bulunduğunu ancak taleplerinin savcı tarafından reddedildiğini söyledi.

Savcının odada bulunan güvenlik görevlisine dönerek, "Dövün bunu. Dışarı atın." dediğini öne süren sanık Yılmaz, kendisinin de bunun üzerine savcının yakasına yapıştığını, güvenlik görevlisinin araya girdiğini fakat görevliye vurduğunu hatırlamadığını savundu.

Diğer şikayetçi İlkay B'ye de vurduğunu hatırlamadığını anlatan sanık, savcıya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürdü.

- "Savcının çenesine yumruk attı"

Müşteki Adem P. ise adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, olaydan iki gün önce sanığın adliyeye gelip savcıyı sorduğunu anlattı.

Kendilerinin de sanığa oda oda gezdirerek savcının olmadığını gösterdiklerini belirten Adem P, olay günü de adliyeye gelen sanıkla beraber savcının odasına girdiğini kaydetti.

Adem P, sanığın bazı taleplerde bulunmasının ardından sesini yükselttiğini, müşteki cumhuriyet savcısının önce sakin olması gerektiğini söylediğini, sanığın sakinleşmemesi üzerine dışarı çıkartılmasını istediğini anlattı.

Dışarı çıkartmaya çalıştığı sırada kendisine tekme atan sanığın yardım etmek için yanına gelen savcının çenesine de yumrukla vurduğunu belirten Adem P, şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen zabıt katibi Aysu A. da sanığın müşteki olan güvenlik görevlisine ve yakasına yapıştığı savcının çenesine vurduğunu gördüğünü anlatarak, sanığın tehdit ve hakaret ettiğini duymadığını dile getirdi.

- "Müvekkilim eyleminin farkında değil"

Sanık avukatı Yüksel Umut ise müvekkilinin yüzde 48 engelli raporunun olduğunu ve yaptığı eylemin farkına varmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca sanığın, sağlık kurulu raporu alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu veya bünyesinde psikiyatri ana bilim dalı bulunan üniversite hastanesine sevkinin sağlanması için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Anadolu Adliyesi'nde ifade verdiği sırada cumhuriyet savcısı ile görevli 2 memuru darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istenmişti.