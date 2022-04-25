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Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni tarife uygulamasına geçiyor. 27 Nisan'dan itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler ile BAŞKENTRAY'da indirimli tarife uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Nisan 2022 14:04
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Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sabah saatlerinde yeni tarife uygulamasına geçiyor. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da indirimli tarife uygulanacak. Bu saatler arasında ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL'den 4,50 TL'ye düşecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere güvenli, konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk kez sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasını başlatıyor.

İndirimli tarife 27 Nisan'dan itibaren hayata geçiyor

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanacak indirimli tarife, 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren kent genelinde hayata geçirilecek.

EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da da geçerli olacak indirimli tarife çerçevesinde ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL yerine 4,50 TL olarak güncellenecek.

Hedef: Trafik yoğunluğunu azaltarak toplu ulaşıma teşvik

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da ilk kez başlattığı bu uygulama ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini daha konforlu hale getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi de hedefliyor.

EGO Genel Müdürlüğü uygulamanın başlamasının ardından yolcu yoğunluk oranlarının saatlik dağılımları başta olmak üzere saha denetimi ile sefer raporları hazırlayarak, tespit edilen saat aralıklarına uygun hareket saatleri ve servis sayılarını belirleyecek genel bir servis planlaması da yapacak.

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