ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) dijital platformunun kurulmasıyla öğretmenlerin eğitime katılımının arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla bu yıl başlatılan seferberlik kapsamındaki ilk adım, ÖBA dijital platformunun oluşturulmasıyla atıldı, ÖBA 24 Ocak-4 Şubat arasındaki yarı yıl tatilinde kullanıma açıldı.

Öğretmenlere sunulan eğitim seçenekleri de artırıldı. İlk kez okul temelli mesleki gelişim eğitimleri uygulanmaya başlandı. Öğretmenler, istekleri ve ilgileri doğrultusunda birden fazla eğitime katıldı.

11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki ara tatilde, ÖBA üzerinden sunulan mesleki çalışmalara, 1 milyon 404 bin 338 kez katılım sağlandı.

Eğitime katılan öğretmenlerin yüzde 54'ü, öğretmenlik genel alan bilgisi kapsamında eğitim aldı, bunu yüzde 23 ile kişisel gelişim ve yüzde 13 ile öğretmenlik özel alan bilgisi kapsamında düzenlenen eğitimler takip etti.

MEB tarafından düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinde, 2021'in ilk dört ayında öğretmen başına 22 saatlik eğitim düşerken, 2022'nin ilk üç ayında bu sayı, yüzde 73 artarak 38 saate yükseldi.

Okul yöneticilerine de mesleki gelişimden kişisel gelişime, çok geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuldu. Bu kapsamda, geçen yılın ilk dört ayında 102 bin 716 olan okul yöneticilerinin aldığı eğitim sayısı, bu yılın ilk dört ayında yüzde 75 artarak, 179 bin 580'e yükseldi.

- "Çok boyutlu adım atıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılım 2020'ye göre yüzde 163 artarak yaklaşık 2,9 milyona ulaşmış ve böylece son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmıştık. 2022'de öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk ve bu dijital platformu ilk kez, 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarı yıl tatilinde kullanmaya başladık. Öğretmenlerimizin eğitim seçeneklerini artırdığımızda, öğretmenlerimizin eğitim taleplerinin arttığını görüyoruz. Bu talep artışı, rakamlara da yansıyor. Örneğin 2021'in ilk dört ayında 780 bin 482 eğitim alınmışken, 2022'nin ilk dört ayında yüzde 213'lük artışla, bu sayı 2 milyon 439 bin 223'e yükseldi. Bu artış, öğretmen başına düşen ortalama eğitim saatinin de yükselmesini sağladı. 2022 yılı sonuna kadar öğretmen başına ortalama eğitim saatinin en az 120 olmasını hedefliyoruz. Eğitim seçenekleri arttıkça bu sayının çok daha yükseleceğine inanıyorum."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl en önemli değişikliğin, okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu belirterek, okulların ihtiyaç duyduğu eğitimi kendilerinin belirlendiğini ifade etti.

Bu konuda gerekli bütçenin okullara gönderildiğini aktaran Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili tüm eğitim taleplerini destekleyeceklerini, bunun için kullanılacak bütçeyi de 2021 yılına göre 35 kat artırdıklarını bildirdi.