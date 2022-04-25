AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
AYM Başkanı Zühtü Arslan; "(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık. Dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 15:39
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
"(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık. Dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız