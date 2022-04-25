Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?

Depozitolu ambalajlara standart geliyor.

Taslak çalışma sürüyor, son şekli haziranda verilecek.

Çalışmada, ambalajların fiziksel yapısı ve etiketlerine ilişkin kriterlere yer verildi.

"Depozitolu" ibaresi bulunacak

Taslağa göre ambalajın üzerinde 'depozitolu' ibaresinin bulunması gerekecek. Ayrıca depozitolu olduğunu simgeleyen bir logo da yer alacak.

Depozito ücreti de ambalaj üzerinde belirtilecek. İşaretlemelerin ambalajın orta kısmında yer alması planlanıyor.

Depozitolu ambalajların cam, pet veya alüminyum malzemeden yapılmış olması gerekiyor.

İşaretler kapak üzerinde olmayacak

Cam ambalajlar, üretim rengi haricinde boyanmamış olacak. Ambalaj kapaklarında alüminyum, çelik, plastik veya mantar kullanılabilecek.

Pet ambalajların ise şeffaf olması ön görülüyor. Alüminyum ambalajların yüzeyinde barkod, karekod ve logoların okunmasını engelleyecek pürüzlülük olmaması gerekiyor.

Depozitolu ambalajlar cam, pet veya alüminyum malzemeden yapılacak

Logo ve barkodun arka planının beyaz renkte olması isteniyor. Barkod, ambalaj düşey konumdayken düşey duracak şekilde yer alacak.

İşaretlemelerin, soyulabilen etikete, çoklu ambalaja, hediye veya nakliye ambalajına yapıştırılmaması da üzerinde durulan bir kriter olarak öne çıkıyor.